Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Сарагоса
Малага - Сарагоса: обзор матча 25 февраля 2012
Малага
25.02.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
5 : 1
Завершен
Сарагоса
45+1'
С. Фернандес
67'
П. Да Силва (АГ)
77'
М. Демичелис
79'
Иско
88'
Х. Саломон Рондон
23'
К. Аранда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Сарагоса
ГОЛ! 5:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Н. Монреаль
ГОЛ! 4:1!
Иско
Пас отдал
Х. Саломон Рондон
ГОЛ! 3:1!
М. Демичелис
Пас отдал
Хоакин
Замена
Э. Мареска
️️️️
С. Фернандес
Желтая карточка
П. Альварес
Замена
Л. Гарсия
️️️️
А. Лафита
Замена
Э. Поштига
️️️️
К. Аранда
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
П. Да Силва
Желтая карточка
Ж. Тулалан
Замена
Хуанкар
️️️️
Абрахам
Замена
Хоакин
️️️️
Ресио
Замена
М. Демичелис
️️️️
С. Санчес
ГОЛ! 1:1!
С. Фернандес
Пас отдал
Иско
+1
ГОЛ! 0:1!
К. Аранда
Пас отдал
А. Лафита
15'
Желтая карточка
А. Пинтер
Желтая карточка
Т. Дуймович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
8
Санти Касорла
ЦП
36
Ресио
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
22
Иско
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Сарагоса
13
Роберто
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
77
Адам Пинтер
ОП
16
Рубен Микаэл
ЦП
7
Карлос Аранда
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
17
Хоакин
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
44
Давид Матеос
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
4-3-2-1
13
Кабальеро
18
Монреаль
20
Санчес
4
Матейсен
3
Велигтон
8
Касорла
36
Ресио
28
Тулалан
22
Иско
30
Фернандес
23
Рондон
3-3-2-2
13
Роберто
22
Абрахам
5
Ланцаро
37
Обрадович
22
Альварес
77
Пинтер
4
Да Силва
16
Микаэл
7
Лафита
80
Ориоль
7
Аранда
20
Санчес
2
Демичелис
2
Демичелис
20
Санчес
30
Фернандес
16
Мареска
16
Мареска
30
Фернандес
36
Ресио
17
Хоакин
17
Хоакин
36
Ресио
22
Абрахам
27
Хуанкар
27
Хуанкар
22
Абрахам
7
Лафита
10
Луис Гарсия
10
Луис Гарсия
7
Лафита
7
Аранда
9
Поштига
9
Поштига
7
Аранда
Остались в запасе
Малага
Сарагоса
13
Идрисс Камени
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
30
Диего Буонанотте
АП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
44
Давид Матеос
ЦЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
30
Диего Буонанотте
АП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
44
Давид Матеос
ЦЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
Статистика матча Малага - Сарагоса
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
Новости команд
Все
Малага
Сарагоса
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19 августа
Клуб Сегунды арендовал вингера «Рубина»
1 февраля
«Сочи» нацелился на форварда сборной Боснии
22 января
Воспитанник «Краснодара» Уткин может сменить «Балтику» на Испанию
11 января
5
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
2023.09.14 20:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+