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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Севилья
Малага - Севилья: обзор матча 30 января 2012
Малага
30.01.2012, понедельник, 00:30
Испания. Примера, 21 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
8'
Велигтон
19'
С. Фернандес
16'
А. Луна
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Севилья
Желтая карточка
Ж. Эскюде
Замена
Х. Гамес
️️️️
С. Касорла
Желтая карточка
Д. Перотти
Желтая карточка
А. Луна
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
С. Фернандес
Красная карточка
Иско
Желтая карточка
Иско
Желтая карточка
Г. Медель
Замена
П. Троховски
️️️️
И. Ракитич
Желтая карточка
Велигтон
Замена
Ману
️️️️
А. Луна
Замена
Ресио
️️️️
Э. Мареска
Желтая карточка
Э. Спахич
Желтая карточка
И. Ракитич
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
Х. Антонио Рейес
Желтая карточка
М. Демичелис
Желтая карточка
С. Санчес
Желтая карточка
А. Негредо
ГОЛ! 2:1!
С. Фернандес
Пас отдал
Х. Саломон Рондон
19'
16'
ГОЛ! 1:1!
А. Луна
Желтая карточка
С. Фернандес
11'
ГОЛ! 1:0!
Велигтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ОП
16
Энцо Мареска
ОП
30
Себастьян Фернандес
ЦП
22
Иско
АП
8
Санти Касорла
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
13
Антонио Луна
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Севилья
13
Даниэль Хименес
ВР
20
Хосе Кампанья
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
7
Ману
АП
24
Том Де Мул
ПП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Кабальеро
18
Монреаль
2
Демичелис
3
Велигтон
20
Санчес
28
Тулалан
16
Мареска
30
Фернандес
8
Касорла
22
Иско
23
Рондон
3-3-2-1
13
Варас
3
Наварро
14
Эскюде
4
Спахич
16
Навас
17
Медель
13
Луна
19
Рейес
11
Ракитич
21
Негредо
8
Касорла
18
Гамес
18
Гамес
8
Касорла
16
Мареска
36
Ресио
36
Ресио
16
Мареска
30
Фернандес
30
Буонанотте
30
Буонанотте
30
Фернандес
11
Ракитич
15
Троховски
15
Троховски
11
Ракитич
13
Луна
7
Ману
7
Ману
13
Луна
19
Рейес
90
Диавара
90
Диавара
19
Рейес
Остались в запасе
Малага
Севилья
13
Идрисс Камени
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
13
Даниэль Хименес
ВР
20
Хосе Кампанья
ЦП
24
Том Де Мул
ПП
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Хименес
ВР
20
Хосе Кампанья
ЦП
24
Том Де Мул
ПП
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Малага - Севилья
5
1
7
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
7
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 00:25 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол" 07:10 (понедельник, 30 января)
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