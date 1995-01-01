Салаху понадобилось 69 матчей, чтобы забить 50 голов за один клуб в АПЛ. Это 3-й результат в истории

Матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» – «Ливерпуль» закончился со счетом 1:3.
На 80-й минуте нападающий гостей Мохамед Салах сделал счет 1:2. Гол стал для египтянина 50-м за красных после перехода из «Ромы» в июле 2017 года. Он стал третьим в истории турнира по этому показателю.
Напомним, с 2014 по 2016 год игрок принадлежал «Челси», за который забил два гола в 13-ти матчах.
Топ-6:
1. Алан Ширер, «Ньюкасл» – 50 голов в 66 матчах;
2. Рууд ван Нистелрой, «Манчестер Юнайтед» – 68 матчей;
4. Фернандо Торрес, «Ливерпуль» – 72;
5. Серхио Агуэро, «Манчестер Сити» – 81;
6. Карлос Тевес, «МЮ»/«Сити» – 82.
- 26-летний игрок сборной Египта также прервал серию из 8 матчей подряд без голов. Прежде он забивал 9 февраля «Борнмуту» (3:0, 26-й тур).
- Всего Салах во 2 сезоне за клуб забил 21 мяч и отдал 10 ассистов в 43 играх всех соревнований.
- «Ливерпуль» с 82 очками возглавил турнирную таблицу. «Сити», у которого 80, есть игра в запасе.