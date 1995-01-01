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    Салаху понадобилось 69 матчей, чтобы забить 50 голов за один клуб в АПЛ. Это 3-й результат в истории

    Матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон»«Ливерпуль» закончился со счетом 1:3.

    На 80-й минуте нападающий гостей Мохамед Салах сделал счет 1:2. Гол стал для египтянина 50-м за красных после перехода из «Ромы» в июле 2017 года. Он стал третьим в истории турнира по этому показателю.

    Напомним, с 2014 по 2016 год игрок принадлежал «Челси», за который забил два гола в 13-ти матчах.

    Топ-6:

    1. Алан Ширер, «Ньюкасл» – 50 голов в 66 матчах;

    2. Рууд ван Нистелрой, «Манчестер Юнайтед» – 68 матчей;

    4. Фернандо Торрес, «Ливерпуль» – 72;

    5. Серхио Агуэро, «Манчестер Сити» – 81;

    6. Карлос Тевес, «МЮ»/«Сити» – 82.

    • 26-летний игрок сборной Египта также прервал серию из 8 матчей подряд без голов. Прежде он забивал 9 февраля «Борнмуту» (3:0, 26-й тур).
    • Всего Салах во 2 сезоне за клуб забил 21 мяч и отдал 10 ассистов в 43 играх всех соревнований.
    • «Ливерпуль» с 82 очками возглавил турнирную таблицу. «Сити», у которого 80, есть игра в запасе.

    Источник: Sky Sports

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