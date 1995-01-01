Салаху понадобилось 69 матчей, чтобы забить 50 голов за один клуб в АПЛ. Это 3-й результат в истории

Матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» – «Ливерпуль» закончился со счетом 1:3.

На 80-й минуте нападающий гостей Мохамед Салах сделал счет 1:2. Гол стал для египтянина 50-м за красных после перехода из «Ромы» в июле 2017 года. Он стал третьим в истории турнира по этому показателю.

Напомним, с 2014 по 2016 год игрок принадлежал «Челси», за который забил два гола в 13-ти матчах.

Топ-6:

1. Алан Ширер, «Ньюкасл» – 50 голов в 66 матчах;

2. Рууд ван Нистелрой, «Манчестер Юнайтед» – 68 матчей;

4. Фернандо Торрес, «Ливерпуль» – 72;

5. Серхио Агуэро, «Манчестер Сити» – 81;

6. Карлос Тевес, «МЮ»/«Сити» – 82.