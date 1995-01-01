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    Фернандеш забил 20 пенальти за «МЮ». Больше только у Руни и ван Нистелроя

    «Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому» (6:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

    Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш отметился дублем. Второй мяч португалец забил с пенальти – для него это 20-й гол с 11-метровой отметки за «Юнайтед».

    Больше 26-летнего хавбека с пенальти за «Манчестер Юнайтед» забили только Уэйн Руни (27) и Рууд ван Нистелрой (28).

    • Фернандеш не реализовал только 1 пенальти в футболке английского клуба.
    • Ответный матч «Ромы» и «МЮ» пройдет 6 мая в Риме.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 07:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +188

      Shotlandets86 18 минут назад

      А какие пенальти то красному мешку дают.)))

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