Фернандеш забил 20 пенальти за «МЮ». Больше только у Руни и ван Нистелроя

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому» (6:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш отметился дублем. Второй мяч португалец забил с пенальти – для него это 20-й гол с 11-метровой отметки за «Юнайтед».

Больше 26-летнего хавбека с пенальти за «Манчестер Юнайтед» забили только Уэйн Руни (27) и Рууд ван Нистелрой (28).