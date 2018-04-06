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    Ван Нистелрой: «Гол Роналду «Ювентусу»? Это что-то из другого мира»

    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Рууд ван Нистелрой поделился мнением об игре форварда «Реала» Криштиану Роналду в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    «Это был большой матч – четвертьфинал. Забить в девяти матчах ЛЧ подряд, а потом забить десятый мяч в такой игре и сделать это так, как это сделал он…

    Оба мяча хороши, особенно ударом через себя. Это что-то из другого мира. Высота, на которой он пробил, невероятна.

    Он пришел молодым парнем с «МЮ», но он знал, чего хочет добиться. Он говорил, что хочет стать лучшим игроком в мире. Поначалу ты думаешь: «Ок, он молод, пускай мечтает». Но трудоспособность и талант позволили ему добиться поставленных целей, и он все еще очень силен. Фантастика», – сказал ван Нистелрой.

    Напомним, что Роналду стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, которые забил в десяти матчах подряд.

    Источник: УЕФА

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    06.04.2018 21:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 6 апреля 2018, 22:42

      Да прямь уж с другого мира!
      Мне больше понравился гол в ворота Зенита через себя,да же не помню с какой команды,но был грузин!)))

      0
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      Рейтинг: +392

      A-Den 6 апреля 2018, 21:38

      Так они вроде терпеть друг друга не могли

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      Рейтинг: +77

      LOKO 4ever 6 апреля 2018, 21:30

      Всё потому что Рон - красавчик, как бы он не показывал себя в начале сезоне,в конце он всегда работает больше, чем на максимум. Молодчага

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > LOKO 4ever 6 апреля 2018, 21:49

      а вроде бы до прихода зидана было наоборот. Роналду в первой половине играл хорошо, а потом сдавал, видимо уставал.. А с зиданом он как-то наоборот во второй половине играет лучше)

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