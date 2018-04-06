Ван Нистелрой: «Гол Роналду «Ювентусу»? Это что-то из другого мира»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Рууд ван Нистелрой поделился мнением об игре форварда «Реала» Криштиану Роналду в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Это был большой матч – четвертьфинал. Забить в девяти матчах ЛЧ подряд, а потом забить десятый мяч в такой игре и сделать это так, как это сделал он…

Оба мяча хороши, особенно ударом через себя. Это что-то из другого мира. Высота, на которой он пробил, невероятна.

Он пришел молодым парнем с «МЮ», но он знал, чего хочет добиться. Он говорил, что хочет стать лучшим игроком в мире. Поначалу ты думаешь: «Ок, он молод, пускай мечтает». Но трудоспособность и талант позволили ему добиться поставленных целей, и он все еще очень силен. Фантастика», – сказал ван Нистелрой.

Напомним, что Роналду стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, которые забил в десяти матчах подряд.