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  • Ван Нистелрой: «Гол Роналду «Ювентусу»? Это что-то из другого мира»

Ван Нистелрой: «Гол Роналду «Ювентусу»? Это что-то из другого мира»

6 апреля 2018, 21:18
4

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Рууд ван Нистелрой поделился мнением об игре форварда «Реала» Криштиану Роналду в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Это был большой матч – четвертьфинал. Забить в девяти матчах ЛЧ подряд, а потом забить десятый мяч в такой игре и сделать это так, как это сделал он…

Оба мяча хороши, особенно ударом через себя. Это что-то из другого мира. Высота, на которой он пробил, невероятна.

Он пришел молодым парнем с «МЮ», но он знал, чего хочет добиться. Он говорил, что хочет стать лучшим игроком в мире. Поначалу ты думаешь: «Ок, он молод, пускай мечтает». Но трудоспособность и талант позволили ему добиться поставленных целей, и он все еще очень силен. Фантастика», – сказал ван Нистелрой.

Напомним, что Роналду стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, которые забил в десяти матчах подряд.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Реал Ювентус ван Нистелрой Рууд Роналду Криштиану
Комментарии (4)
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LOKO 4ever
1523039444
Всё потому что Рон - красавчик, как бы он не показывал себя в начале сезоне,в конце он всегда работает больше, чем на максимум. Молодчага
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A-Den
1523039914
Так они вроде терпеть друг друга не могли
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upiter622
1523043734
Да прямь уж с другого мира! Мне больше понравился гол в ворота Зенита через себя,да же не помню с какой команды,но был грузин!)))
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