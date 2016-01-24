Игроки «Днепра» потребовали у клуба выплатить задолженности

Игроки "Днепра" написали коллективное письмо руководству клуба, потребовав выплатить все задолженности. В противном случае они могут отказаться ехать на второй сбор, начало которого запланировано на 29 января.

Такое решение футболисты приняли после того, как "Днепр" закрыл долги перед голкипером Денисом Бойко и защитником Дугласом чтобы они не покинули клуб бесплатно, но не выплатил ничего остальным игрокам. Футболисты не хотят подтверждать эту информацию публично, пока не завершится первый сбор.

"Днепр" планирует заплатить игрокам в конце месяца, но какую именно часть задолженностей и устроит ли она футболистов, неизвестно.