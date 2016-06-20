«Бешикташ» расстанется с вратарем сборной Украины

Турецкий «Бешикташ» рассматривает вопрос целесообразности дальнейшего пребывания в клубе вратаря Дениса Бойко. Руководство клуба считает, что голкипер сборной Украины не смог проявить себя в должной мере.

В прошедшем сезоне Бойко провел за клуб всего три матча, хотя приобретался у «Днепра» в роли основного вратаря. Стоимость трансфера вратаря тогда составила 3,3 миллиона евро. Вопрос о расставании с футболистом будет решаться после Евро-2016, где Бойко входит в состав сборной Украины.