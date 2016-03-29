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Вратарь сборной Украины отказался от русского языка

29 марта 2016, 08:32
43

Голкипер сборной Украины и турецкого «Бешикташа» Денис Бойко отказался от общения на русском языке, сославшись на патриотическое настроение.

«Это патриотический момент. Таким образом я выражаю уважение к своей стране. Мне приятно говорить на родном языке. Сейчас я постоянно нахожусь за пределами Украины, так как выступаю за иностранный клуб, поэтому решил говорить только на украинском», – заявил футболист в эфире телеканала «Футбол 1».

Стоит отметить, что на счету Бойко три матча за национальную команду. До перехода в «Бешикташ» в январе 2016 года он выступал за «Днепр».

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Украина Украина Бешикташ Днепр Бойко Денис
Комментарии (43)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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shmag
1459232130
у многих там действительно проблемы с головой
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tilvan
1459233929
да хватит уже этой украины! писать больше не о чем?
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Странник-07
1459234141
вроде футбольный сайт.... а ведёте неприкрытую анти-украинскую пропаганду . как мелкие провокаторы
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росс
1459235173
А вот от русского газа и скидок на него слабо отказаться патриотам хреновым.
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Spaun87
1459235641
Ребята будьте мужиками! Что вы вечно цепляетесь к Украине!? Я сам с Одессы, так сложилось что город русский а гражданство украинское, но большая часть Украины состоит из порядочных людей!!!Вы же все прекрасно понимаете что у нас твориться! А если он хочет говорить только на укр,, это его право !!! Будем выше всего этого!!!
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nemolod
1459237059
Невольно вспомнилась история,когда в разгар репрессий в СССР ,когда кого-то объявляли врагом народа,то знакомые,а зачастую друзья и родственники начинали сразу отрекаться и клясться в верности партии! Сейчас у украинских игроков началось то же самое-а то вдруг и его завтра назовут врагом ,отчего уже и на Селезнева начали катить бочку! (А сам-то Бойко материться наверняка на вражеском языке)!
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Добрый Бобер
1459239795
Хохол, играющий в Турции? Если у него жена - американка, то это полный фарш! :-D
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REDWHITE_
1459242464
И К ЧЕМУ ЗДЕСЬ НОВОСТИ ПРО КАКЕЛОВ??
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антилимит
1459245342
Молодец,уважаю!Господи, благослови Украину!Героям Слава!
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msbleff
1459250167
хохлы ебанутые.
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