Вратарь сборной Украины отказался от русского языка

Голкипер сборной Украины и турецкого «Бешикташа» Денис Бойко отказался от общения на русском языке, сославшись на патриотическое настроение.

«Это патриотический момент. Таким образом я выражаю уважение к своей стране. Мне приятно говорить на родном языке. Сейчас я постоянно нахожусь за пределами Украины, так как выступаю за иностранный клуб, поэтому решил говорить только на украинском», – заявил футболист в эфире телеканала «Футбол 1».

Стоит отметить, что на счету Бойко три матча за национальную команду. До перехода в «Бешикташ» в январе 2016 года он выступал за «Днепр».