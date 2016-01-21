Бойко стал игроком «Бешикташа»

Вратарь "Днепра" Денис Бойко перешел в "Бешикташ".

Сумма трансфера составила порядка 4 миллиона евро. Бойко подписал с турецким клубом контракт до лета 2019 года.

27-летний Бойко выступал за "Днепр" с 2013 года, провел за клуб 64 матча в чемпионате Украины и пропустил 57 голов. Ранее играл за "Динамо" (Киев), ЦСКА (Киев), "Оболонь" и "Кривбасс". За сборную Украины сыграл 3 матча и пропустил 2 гола. Ориентировочная стоимость Бойко составляет 5,5 миллионов евро.