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    Бойко стал игроком «Бешикташа»

    Вратарь "Днепра" Денис Бойко перешел в "Бешикташ".

    Сумма трансфера составила порядка 4 миллиона евро. Бойко подписал с турецким клубом контракт до лета 2019 года.

    27-летний Бойко выступал за "Днепр" с 2013 года, провел за клуб 64 матча в чемпионате Украины и пропустил 57 голов. Ранее играл за "Динамо" (Киев), ЦСКА (Киев), "Оболонь" и "Кривбасс". За сборную Украины сыграл 3 матча и пропустил 2 гола. Ориентировочная стоимость Бойко составляет 5,5 миллионов евро.

    Источник: ФК «Днепр»

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    21.01.2016 02:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 21 января 2016, 09:56

      Продешевили, такое с салоедами не может быть!

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