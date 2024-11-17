Реакция Моуринью на победу «Фенербахче» над «Зенитом»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Зенитом» (2:1).

«Я очень счастлив. Я горжусь своими игроками. Игроки, такие как Душан Тадич, Фред, Бекао, показали, что они действительно суперпрофессионалы. Они также были очень хорошим примером. Игроки, которые не играли или получали мало времени, а именно такие игроки, как Юсуф, Дженк Тосун, Бартуг, Левент, также хорошо выступили сегодня. Я тоже очень, очень рада за них.

На самом деле, с одной стороны, я недоволен, потому что они показали сегодня, что они всегда показывают мне это, и они сделали это сегодня, они всегда готовы играть и всегда хотят играть. Поэтому мне жаль, что я не могу дать им то, что они заслуживают, потому что они определенно заслуживают большего игрового времени.

В то же время я рад за молодых игроков. Мы считаем, что мы проявляем большое уважение к нашим болельщикам, которые пришли сюда, потому что они пришли на стадион, и мы сыграли наш матч наилучшим образом. Мы провели очень хороший матч», – считает португалец.

У «Зенита» забил Александр Ерохин.

Ближайший соперник «Зенита» – «Оренбург» (23 ноября).

«Фенербахче» идет в чемпионате Турции 2-м.

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