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    Реакция Моуринью на победу «Фенербахче» над «Зенитом»

    Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Зенитом» (2:1).

    «Я очень счастлив. Я горжусь своими игроками. Игроки, такие как Душан Тадич, Фред, Бекао, показали, что они действительно суперпрофессионалы. Они также были очень хорошим примером. Игроки, которые не играли или получали мало времени, а именно такие игроки, как Юсуф, Дженк Тосун, Бартуг, Левент, также хорошо выступили сегодня. Я тоже очень, очень рада за них.

    На самом деле, с одной стороны, я недоволен, потому что они показали сегодня, что они всегда показывают мне это, и они сделали это сегодня, они всегда готовы играть и всегда хотят играть. Поэтому мне жаль, что я не могу дать им то, что они заслуживают, потому что они определенно заслуживают большего игрового времени.

    В то же время я рад за молодых игроков. Мы считаем, что мы проявляем большое уважение к нашим болельщикам, которые пришли сюда, потому что они пришли на стадион, и мы сыграли наш матч наилучшим образом. Мы провели очень хороший матч», – считает португалец.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: официальный сайт «Фенербахче»

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    17.11.2024 09:41
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    Комментарии (4)
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    rLt_Ortriwar
    1731828043
    "Я тоже очень, очень рада за них." не, ну это уже жесткие косяки
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    FRZZ
    1731834495
    Бомбардир, таджики знают русский язык лучше , чем ваши новостники.
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