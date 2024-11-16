Семак и Моуринью прокомментировали потасовку «Зенита» и «Фенербахче»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о потасовке во время товарищеского матча с «Фенербахче» (1:2).
«Стычка на поле? Это эмоции, в этом не было ничего плохого. В прошлом матче с ними была такая же ситуация. И это только плюс для накала.
Жозе Моуринью сказал, что это хорошо. Когда есть эмоции и они выплeскиваются», – прокомментировал Семак.
- У «Зенита» забил Александр Ерохин.
- Встреча прошла в Стамбуле.
- Следующий соперник «Зенита» – «Оренбург» (23 ноября).
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