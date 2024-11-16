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    • Семак и Моуринью прокомментировали потасовку «Зенита» и «Фенербахче»

    Семак и Моуринью прокомментировали потасовку «Зенита» и «Фенербахче»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о потасовке во время товарищеского матча с «Фенербахче» (1:2).

    «Стычка на поле? Это эмоции, в этом не было ничего плохого. В прошлом матче с ними была такая же ситуация. И это только плюс для накала.

    Жозе Моуринью сказал, что это хорошо. Когда есть эмоции и они выплeскиваются», – прокомментировал Семак.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:19
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    Комментарии (1)
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    The only one
    1731753345
    Если это хорошо- почему между собой не схлестнулись?
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