Семак и Моуринью прокомментировали потасовку «Зенита» и «Фенербахче»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о потасовке во время товарищеского матча с «Фенербахче» (1:2).

«Стычка на поле? Это эмоции, в этом не было ничего плохого. В прошлом матче с ними была такая же ситуация. И это только плюс для накала.

Жозе Моуринью сказал, что это хорошо. Когда есть эмоции и они выплeскиваются», – прокомментировал Семак.

У «Зенита» забил Александр Ерохин.

Встреча прошла в Стамбуле.

Следующий соперник «Зенита» – «Оренбург» (23 ноября).

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов