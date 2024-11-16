Барриос высказался о потасовке «Зенита» и «Фенербахче»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос дал комментарий по потасовке во время товарищеского матча с «Фенербахче» (1:2).

– В первом тайме произошла потасовка. Эмоции скорее взяли верх?

– Это момент, который происходит в любой игре. Такое случается. Понятно, что «Фенербахче» хозяева, они хотели победить, хотели перед своими болельщиками показать хороший футбол. Мы, в свою очередь, тоже приехали для того, чтобы соперничать, навязывать борьбу и для того, чтобы показать достойный футбол.

Но эмоции – такое происходит, ничего страшного. Рефери потом поговорил со мной, с Фредом. Пожали руки, обнялись по-дружески попрощались в конце. Поэтому ничего страшного не произошло. Все осталось в эпизоде и уже потом было забыто.

У «Зенита» забил Александр Ерохин.

Встреча прошла в Стамбуле.

Следующий соперник «Зенита» – «Оренбург» (23 ноября).

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