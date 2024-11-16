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    Барриос высказался о потасовке «Зенита» и «Фенербахче»

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос дал комментарий по потасовке во время товарищеского матча с «Фенербахче» (1:2).

    – В первом тайме произошла потасовка. Эмоции скорее взяли верх?

    – Это момент, который происходит в любой игре. Такое случается. Понятно, что «Фенербахче» хозяева, они хотели победить, хотели перед своими болельщиками показать хороший футбол. Мы, в свою очередь, тоже приехали для того, чтобы соперничать, навязывать борьбу и для того, чтобы показать достойный футбол.

    Но эмоции – такое происходит, ничего страшного. Рефери потом поговорил со мной, с Фредом. Пожали руки, обнялись по-дружески попрощались в конце. Поэтому ничего страшного не произошло. Все осталось в эпизоде и уже потом было забыто.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 11:36
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    Комментарии (2)
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    Айболид
    1731747132
    Эт , "бомба" всё не уймётся .)
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    FRZZ
    1731753878
    Зенит мало того, что не справился со вторым составом Фенербахче, и еще играл грубо.
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