Губерниев надеется, что Сирии не хватит сил на стриптиз-клуб и бар после матча с Россией

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от игры сборной Сирии в товарищеском матче с Россией.

«Я ничего не жду от матча со сборной Сирии. Наша команда сыграет, победит и наберeт необходимые очки для рейтинга ФИФА. Бруней и Сирия – соперники не бог весть какие, конечно. Но надо продолжать гнуть свою линию, вызывать игроков, поддерживать институт сборных России и играть с теми командами, которые соглашаются.

Самое главное, чтобы у сборной Сирии потом не хватило сил на стриптиз-клуб и бар. Может, они выложатся до конца во время матча и дадут бой сборной России», – сказал Губерниев.

Матч Россия – Сирия пройдет в Волгограде 19 ноября. Начало в 19:30 мск.

15 ноября россияне в товарищеском матче разгромили Бруней (11:0). Сообщалось, что после игры футболисты гостей провели ночь в одном из баров Краснодара, при этом изначально они пытались попасть в местный стриптиз-клуб.

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