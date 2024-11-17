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    • Губерниев надеется, что Сирии не хватит сил на стриптиз-клуб и бар после матча с Россией

    Губерниев надеется, что Сирии не хватит сил на стриптиз-клуб и бар после матча с Россией

    Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от игры сборной Сирии в товарищеском матче с Россией.

    «Я ничего не жду от матча со сборной Сирии. Наша команда сыграет, победит и наберeт необходимые очки для рейтинга ФИФА. Бруней и Сирия – соперники не бог весть какие, конечно. Но надо продолжать гнуть свою линию, вызывать игроков, поддерживать институт сборных России и играть с теми командами, которые соглашаются.

    Самое главное, чтобы у сборной Сирии потом не хватило сил на стриптиз-клуб и бар. Может, они выложатся до конца во время матча и дадут бой сборной России», – сказал Губерниев.

    • Матч Россия – Сирия пройдет в Волгограде 19 ноября. Начало в 19:30 мск.
    • 15 ноября россияне в товарищеском матче разгромили Бруней (11:0). Сообщалось, что после игры футболисты гостей провели ночь в одном из баров Краснодара, при этом изначально они пытались попасть в местный стриптиз-клуб.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Metaratings.ru

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    17.11.2024 17:47
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    Комментарии (9)
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    VVM1964
    1731860743
    "Старая муха самоотверженно билась башкой о стекло. Наверно, часа полтора. Отлетала назад, разворачивалась и, свирепо жужжа, бесстрашно шла на таран. По другую сторону окна сидела молодая, зеленая еще муха и полтора часа, затаив дыхание, глядела на то, что делает старая. Правда, молодая никак не могла взять в толк, зачем пробивать головой стекло, когда рядом открыто окно настежь. Два часа героически сражалась старая муха. Уже стекло вроде дрогнуло, но и муха упала без сил. По-пластунски добралась до открытого окна, перевалилась на карниз, где и раскинулась, дергая лапками. Молодая муха подбежала и робко спросила: - Простите, что отрываю, если не секрет, зачем биться головой о стекло, когда рядом открыто?
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    Питерский князь
    1731861639
    Чисто мАсквич, в мужскую кровать лезет.
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    Cleaner
    1731863393
    Главное, чтобы наши футболеры на все сто выложились. Они же все теперь звезды, предыдущую игру с великим счетом выиграли!!!...)))
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    САНЁК17
    1731865709
    Сирийцы мусульмане, они ходят по стриптиз клубам, идиот!
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