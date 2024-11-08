Моуринью выбрал команду для возвращения в АПЛ

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью хочет вернуться в английскую Премьер-лигу.
Цель португальца – сменить Эдди Хау в случае его ухода из «Ньюкасла».
Моуринью попросил посредников держать его в курсе любых изменений в клубе АПЛ.
61-летний специалист также контактирует с президентом «Ньюкасла» Ясиром Аль-Румайяном.
- Моуринью работал в трех клубах АПЛ – «Челси» (дважды), «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме».
- «Ньюкасл» идет на 11-м месте в чемпионате с 15 очками в 10 турах.
Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов