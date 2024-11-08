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    Моуринью выбрал команду для возвращения в АПЛ

    Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью хочет вернуться в английскую Премьер-лигу.

    Цель португальца – сменить Эдди Хау в случае его ухода из «Ньюкасла».

    Моуринью попросил посредников держать его в курсе любых изменений в клубе АПЛ.

    61-летний специалист также контактирует с президентом «Ньюкасла» Ясиром Аль-Румайяном.

    • Моуринью работал в трех клубах АПЛ – «Челси» (дважды), «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме».
    • «Ньюкасл» идет на 11-м месте в чемпионате с 15 очками в 10 турах.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: The Guardian

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    08.11.2024 19:07
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    Комментарии (3)
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    FRZZ
    1731084043
    Выберет ли Ньюкасл Моура, это большой вопрос.
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    Янвapь 69
    1731088480
    Касло уёдет в шип
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