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    • Товарищеский матч. «Зенит» проиграл «Фенербахче» (1:2) в Стамбуле

    Товарищеский матч. «Зенит» проиграл «Фенербахче» (1:2) в Стамбуле

    «Зенит» потерпел поражение в гостевой товарищеской встрече с «Фенербахче».

    Команда Жозе Моуринью обыграла петербуржцев в Стамбуле со счетом 2:1.

    У хозяев поля отличились Дженк Тосун и Левент Мерджан. Обоим ассистировал Душан Тадич.

    В составе «Зенита» забил Александр Ерохин с передачи Ильзата Ахметова.

    Товарищеский матч

    Фенербахче (Турция) – Зенит (Россия) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Тосун, 20; 1:1 – Ерохин, 35; 2:1 – Мерджан, 63.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.11.2024 21:56
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    Комментарии (67)
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    Серый212918
    1731700822
    Вот честно, хотел как патриот,поболеть из своей конюшни за российский клуб. И тут обломали. Что за жизнь?
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    Cleaner
    1731701687
    А чемпион то - НЕ НАСТОЯЩИЙ!
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    Томик
    1731701691
    Ой, что-то пивной Максимка в створ попасть не смог. Печаль.
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    Чехов на Садовой
    1731702963
    Главное СОБОЛЕВ Феерил до невозможности! Супербол однозначно! Молодцы!!!
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    Ловкий Бубен
    1731703598
    Позор конечно так играть со второразрядной командой , понимаю не хочется травмы получать и выкладываться в товарняке и второй состав практически, но фанера нашла же мотивацию, должны были и мы, все таки репутация
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    vladik12
    1731703617
    "Зенит" молодцы, что стараются играть международные матчи. Московские клубы, берите пример!
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    RUSARM
    1731703752
    ну что сынку,помогли тебе латиносы???
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1731705177
    Играл бы Зенит на победу, молодняк бы не выпускали во втором тайме. Только непонятно, зачем розовые все подгузники в экстазе обоссали себе. С черноземом слили нулевому Ростову дома, с джамалами три игры пытались хоть разок победить, и то струю в хрюканы получили, вот что обсуждать вам надо, а не чужие товорняки, а потом будут реветь, что на их ветке ромбик чмырить пришли. Двуличные
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    Шустик
    1731705807
    Товарищеские матчи проводятся только для оценки готовности команды! Вот так вам рыла!!! Зря сбежались мрази, стыдно за вас, ой как стыдно!!!
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    Шустик
    1731706016
    Уважаемые зенитовцы!!! Давайте не будем всерьез комментировать товарищеский матч, ну а рыла пусть сегодня погуляют - зато вломим им в официальной игре!!! Стыдно за сырдыг поганый, ой как стыдно!!! Зенит Чемпион!!!!!
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