Товарищеский матч. «Зенит» проиграл «Фенербахче» (1:2) в Стамбуле

«Зенит» потерпел поражение в гостевой товарищеской встрече с «Фенербахче».
Команда Жозе Моуринью обыграла петербуржцев в Стамбуле со счетом 2:1.
У хозяев поля отличились Дженк Тосун и Левент Мерджан. Обоим ассистировал Душан Тадич.
В составе «Зенита» забил Александр Ерохин с передачи Ильзата Ахметова.
Товарищеский матч
Фенербахче (Турция) – Зенит (Россия) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Тосун, 20; 1:1 – Ерохин, 35; 2:1 – Мерджан, 63.
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