Зайнутдинов объяснил, почему летом не вернулся в Россию

Полузащитник «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов назвал причину своего летнего отказа возвращаться в РПЛ.

– Летом у вас было серьезное предложение из России. Почему отказались?

– Предложение было. Но мы поговорили с главным тренером «Бешикташа» ван Бронкхорстом. Он сказал, что верит в меня и хочет, чтобы я остался. Так что варианты и с арендой, и с трансфером клубом не рассматривались.

Ну и фактор Лиги Европы тоже сказался. Мне хотелось поиграть на таком уровне. Однако, как видите, сейчас я редко выхожу на поле...

– А если летом поступит предложение от ЦСКА?

– Сейчас не хочется забегать вперед. Давайте дождемся открытия трансферного окна. А там видно будет.

Летом Зайнутдиновым интересовались «Локомотив», «Динамо», «Зенит».

Сообщалось, что «Зенит» предлагал ему зарплату в размере 7 млн евро.

26-летний казахстанец играл в РПЛ с 2019 по 2023 год за «Ростов» и ЦСКА.

В этом сезоне на его счету 5 минут игрового времени в составе «Бешиткташа».

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