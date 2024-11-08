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    Зайнутдинов объяснил, почему летом не вернулся в Россию

    Полузащитник «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов назвал причину своего летнего отказа возвращаться в РПЛ.

    – Летом у вас было серьезное предложение из России. Почему отказались?

    – Предложение было. Но мы поговорили с главным тренером «Бешикташа» ван Бронкхорстом. Он сказал, что верит в меня и хочет, чтобы я остался. Так что варианты и с арендой, и с трансфером клубом не рассматривались.

    Ну и фактор Лиги Европы тоже сказался. Мне хотелось поиграть на таком уровне. Однако, как видите, сейчас я редко выхожу на поле...

    – А если летом поступит предложение от ЦСКА?

    – Сейчас не хочется забегать вперед. Давайте дождемся открытия трансферного окна. А там видно будет.

    • Летом Зайнутдиновым интересовались «Локомотив», «Динамо», «Зенит».
    • Сообщалось, что «Зенит» предлагал ему зарплату в размере 7 млн евро.
    • 26-летний казахстанец играл в РПЛ с 2019 по 2023 год за «Ростов» и ЦСКА.
    • В этом сезоне на его счету 5 минут игрового времени в составе «Бешиткташа».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.11.2024 19:30
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    Комментарии (2)
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    sined1951
    1731083981
    Летом было сообщение, что Зайнутдинов не хочет играть а России. Зачем его без конца тянуть сюда? Он что. супер-пупер игрок? Он не сильнее российских игроков, так что не нем можно поставить крест.
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    Интерес
    1731087007
    Сколько вас не обманывай,вы всё равно будете "искренне верующими" баранами.
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