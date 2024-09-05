Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Зайнутдинов мог получать в «Зените» семь миллионов евро

    Турецкий менеджер Джейлан Чалышкан рассказал, как Бахтиер Зайнутдинов получил предложение от «Зенита».

    – Я принес игроку предложение из России в размере семи миллионов евро, но он сказал: «Я уже приехал из России. Хочу поехать в Европу в следующем году, поэтому не принимаю это предложение». Конечно, я бы хотел, чтобы этот трансфер состоялся, ведь его продажа принесет пользу и «Бешикташу», и игроку, и мне бы хотелось, чтобы Бактиер уехал в Россию.

    Новости по теме
    Бабаян прокомментировал выход «Астаны» в финал Кубка лиги
    Черчесов ответил, как поступил бы с Дзюбой на месте Карпина 3
    Черчесов одним предложением описал свою работу в сборной России
    Источник: Meta-ratings.kz

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2024 12:04
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Айболид
    1725527677
    Это не Чалышкан , это Шахерезада какая-то . Таких понимаешь , восточных сказок тут набаял ....
    Ответить
    Garrincha58
    1725606670
    Кто такую фигню выдумывает, чтобы какой то среднего уровня игрок, получал такую зарплату
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+