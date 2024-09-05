Зайнутдинов мог получать в «Зените» семь миллионов евро

Турецкий менеджер Джейлан Чалышкан рассказал, как Бахтиер Зайнутдинов получил предложение от «Зенита».

– Я принес игроку предложение из России в размере семи миллионов евро, но он сказал: «Я уже приехал из России. Хочу поехать в Европу в следующем году, поэтому не принимаю это предложение». Конечно, я бы хотел, чтобы этот трансфер состоялся, ведь его продажа принесет пользу и «Бешикташу», и игроку, и мне бы хотелось, чтобы Бактиер уехал в Россию.