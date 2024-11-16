Соболев одним словом описал матч против «Фенербахче»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями после товарищеского матча с «Фенербахче» (1:2).
«Кайф просто! Очень скучаем по таким матчам. В первом тайме матча с «Фенербахче» бегал, смотрел на время и думал: «Блин, хоть бы это продолжалось как можно дольше».
Хочется играть такие игры как можно чаще, атмосфера на стадионе – просто фантастика», – сказал Соболев.
- У «Зенита» забил Александр Ерохин.
- Встреча прошла в Стамбуле.
- Следующий соперник «Зенита» – «Оренбург» (23 ноября).
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