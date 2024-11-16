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    Соболев одним словом описал матч против «Фенербахче»

    Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями после товарищеского матча с «Фенербахче» (1:2).

    «Кайф просто! Очень скучаем по таким матчам. В первом тайме матча с «Фенербахче» бегал, смотрел на время и думал: «Блин, хоть бы это продолжалось как можно дольше».

    Хочется играть такие игры как можно чаще, атмосфера на стадионе – просто фантастика», – сказал Соболев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (8)
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    Cleaner
    1731742582
    В игре Фенербахче - Зенит на поле в составе Зенита был один КЛОУН. Который ни бежать, ни пас отдать не может. Да, это я про Дельфина говорю. ПС: Мои поздравления СПАРТАКУ, который избавился от этого недоразумения в своей команде. И большой привет Сереже Семаку, который раскошелил впустую Зенита на 10 миллионов евро...)))
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    Литейный 4 (returned)
    1731743101
    Отличны товарняк сгоняли. Турки на игру с Зенитом собрали полный стадион, неистово болея. Да и нашему молодняку, который выставил Семак на второй тайм громадный урок. В общем Зенит нормально так шар погонял, пока хряки шары у себя в штанах гоняли! Гыгыгы
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    The only one
    1731745950
    В первом тайме матча с «Фенербахче» бегал, смотрел - кругом одни турки и думал: «Блин, хоть бы это продолжалось как можно дольше».
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    andr45
    1731747694
    На скамейке сижу - хорошо смотрю) Всё вижу
    Ответить
    FWSPM
    1731748353
    Пока ты бегал и смотрел на время твоя команда проиграла. Впрочем ты ведь давно так делаешь
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    FRZZ
    1731754455
    Бедные российские клубы никогда не видели 40-45 тыс. зрителей.
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