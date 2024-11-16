Ерохин прокомментировал потасовку «Фенербахче» и «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался по товарищескому матчу с «Фенербахче» (1:2).

– Александр, хоть сегодня игра была товарищеская, можно ли занести ее в ряд одних из самых сложных в сезоне?

– Я думаю, что да, особенно по атмосфере и по интенсивности, по борьбе. Даже в первом тайме небольшая стычка была. Это показывает, что команды серьезно отнеслись к этой игре. Все играли на сто процентов, поэтому игра получилась такой боевой, интересной.

Спасибо нашим болельщикам, что сегодня поддерживали нас, приехали, для нас это очень важно. Ну и в принципе, что клуб «Зенит» может играть такого уровня международные товарищеские матчи, я думаю, это большой плюс сейчас, когда есть пауза, сыграть с «Фенербахче».

У «Зенита» забил Александр Ерохин.

Встреча прошла в Стамбуле.

Следующий соперник «Зенита» – «Оренбург» (23 ноября).

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