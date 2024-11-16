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    • Ерохин прокомментировал потасовку «Фенербахче» и «Зенита»

    Ерохин прокомментировал потасовку «Фенербахче» и «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался по товарищескому матчу с «Фенербахче» (1:2).

    – Александр, хоть сегодня игра была товарищеская, можно ли занести ее в ряд одних из самых сложных в сезоне?

    – Я думаю, что да, особенно по атмосфере и по интенсивности, по борьбе. Даже в первом тайме небольшая стычка была. Это показывает, что команды серьезно отнеслись к этой игре. Все играли на сто процентов, поэтому игра получилась такой боевой, интересной.

    Спасибо нашим болельщикам, что сегодня поддерживали нас, приехали, для нас это очень важно. Ну и в принципе, что клуб «Зенит» может играть такого уровня международные товарищеские матчи, я думаю, это большой плюс сейчас, когда есть пауза, сыграть с «Фенербахче».

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии (6)
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    Айболид
    1731745223
    Во админка старается ,своих парнокопытных друзей потешить . Весь мало-мальский негатив с этого товарняка в новостную ленту тащит . Срамъ то какой !
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    Desma
    1731745300
    Ну, и где потасовка? Что комментировал Ерохин?
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1731746595
    Теперь это будут неделю мусолить...
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