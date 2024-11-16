Зарема отреагировала на поражение «Зенита» от «Фенербахче», упомянув «Спартак»

Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась на тему товарищеского матча «Фенербахче» – «Зенит» (2:1).
«У «Зенита» тренировочный матч с соперником еврокубкового уровня.
А у «Спартака» Деяна Станковича что? Снова выходные? Руководство «Спартака» и лично Олег Малышев вообще имеет какие-то связи для организации подобных игр?» – сказала Салихова.
- У «Зенита» забил Александра Ерохин.
- «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
- Ближайший соперник москвичей – «Локомотив» (23 ноября).
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