Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Зарема отреагировала на поражение «Зенита» от «Фенербахче», упомянув «Спартак»

    Зарема отреагировала на поражение «Зенита» от «Фенербахче», упомянув «Спартак»

    Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась на тему товарищеского матча «Фенербахче»«Зенит» (2:1).

    «У «Зенита» тренировочный матч с соперником еврокубкового уровня.

    А у «Спартака» Деяна Станковича что? Снова выходные? Руководство «Спартака» и лично Олег Малышев вообще имеет какие-то связи для организации подобных игр?» – сказала Салихова.

    • У «Зенита» забил Александра Ерохин.
    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
    • Ближайший соперник москвичей – «Локомотив» (23 ноября).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Зарема: «Спартак» очень напоминает «Челси» периода после Абрамовича» 3
    Зарема отреагировала на уход Амарала из «Спартака» 7
    Реакция Заремы на стажировку Мостового в «Динамо»
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:19
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Cleaner
    1731742769
    Футболисты Спартака отдали все силы в борьбе за ШЕСТОЕ место. Теперь им отдохнуть хорошенько нужно. Нет у Спартака сил на товарняки. А Зарема про какие то там игры трендит...)
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1731743383
    Спрамтак в это время гоняет шары у себя в портках. Гыгыгы
    Ответить
    Номэд
    1731743471
    Глупый мерин клинер про шестое место трещит, на котором как раз находятся кони.
    Ответить
    Desma
    1731745518
    Зарема НИКАК НЕ отреагировала на поражение «Зенита», но своих "любимых" хряков в очередной раз рылом в корыто ткнула.
    Ответить
    oyabun
    1731750212
    Смысл в товарняке, когда половина команды в своих сборных? Пусть лучше удары по воротам, включая штрафные и угловые тренируют, а то в основном всё мимо летит.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 