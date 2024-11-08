Зайнутдинов сравнил чемпионаты России и Турции

Полузащитник «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов ответил, какая лига сильнее – российская или турецкая.

«Каждый чемпионат силен по-своему. В Турции он более открытый, здесь больше играют на атаку, так как болельщики очень требовательные, хотят шоу на поле. Большинство команд действует в четыре защитника.

Думаю, уровень футболистов в Турции все же повыше, чем в РПЛ. Имею в виду ведущие команды – «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ». Эти клубы покупают именитых футболистов, звезд», – сказал Зайнутдинов.

26-летний казахстанец играл в РПЛ с 2019 по 2023 год за «Ростов» и ЦСКА.

В этом сезоне на его счету 5 минут игрового времени в составе «Бешиткташа».

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