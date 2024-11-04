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    • Моуринью гневно высказался о судействе в чемпионате Турции

    Моуринью гневно высказался о судействе в чемпионате Турции

    Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью после гостевого матча 10-го тура чемпионата Турции с «Трабзонспором» (3:2) высказался о работе судей в турнире и в частности об Атилле Караголане, который был арбитром на VAR в прошедшей встрече.

    «Мы больше не хотим видеть Атиллу Караоглана на наших матчах. Мы боремся против системы! Мы не видели на поле Атиллу Караоглана, на поле был молодой арбитр, но за ним стоял Караоглан. Ему удалось стать главным человеком в матче, оставшись невидимым.

    Я говорю от имени «Фенербахче». Мы не хотим видеть этого арбитра ни на VAR, ни в качестве главного судьи, но особенно на VAR. Мы обсуждали некоторые вещи, я не верил, но оказалось, что все еще хуже. Мы играем против сильных соперников, но мы также играем против системы. Это самое трудное.

    Мы играли против VAR, против системы. Именно поэтому после победы мы так праздновали. Мы победили очень, очень влиятельных людей. Мы не сдадимся.

    Я зол на тех людей из «Фенербахче», которые привели меня сюда, они рассказали только половину правды. Если бы мне рассказали все, я бы не пришел сюда.

    Все изменится, если система станет сильнее, тогда мои слова исчезнут. Возможно, «Фенербахче» стал более осведомленным. Такие вещи даже не скрываются.

    Разве то, что сделали с Брайтом, не тянет на красную карточку? Караоглан пил кофе и не видел? Судья не назначил, но Караоглан был готов дать два пенальти. Система будет атаковать меня!

    В эпизодах, когда фолят на нас, он пил турецкий чай? В наших эпизодах он дремал. Это смешно. К этому нельзя относиться серьезно.

    Я не турок, вы, турки, должны говорить об этом. Если я заговорю, меня заткнут, система будет атаковать меня. Вы, турки, должны об этом говорить. Мы чисты!» – сказал Моуринью.

    • «Фенербахче» победил благодаря голу на 90+12-й минуте матча. Хозяева забили оба гола с пенальти.
    • «Фенербахче» поднялся на 2-е место чемпионате, набрав 23 очка в 10 играх. Лидирует «Галатасарай» с 28 баллами.

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    Источник: Fanatik

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    04.11.2024 13:00
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    Комментарии (2)
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    swot1205
    1730727137
    Моуриньо красавчик
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    FRZZ
    1730728024
    Моур без интриг жить не может.
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