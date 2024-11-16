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    Семак оценил поражение «Зенита» от «Фенербахче»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги проигранного товарищеского матча с «Фенербахче».

    – Как вы оцените результат и ту игру, которую показывала ваша команда в сегодняшнем матче?

    – Моментами играли неплохо, моментами – не то, что нам хотелось бы видеть. Но я думаю, что это игра, в которой нужно было получить игровую практику тем, кто меньше играет, и поддержать тонус для наших основных игроков, тех, кто вышел сегодня. С этой точки зрения – нормально абсолютно.

    Что касается самого матча, во-первых, хочется поблагодарить тренерский штаб, руководство «Фенербахче» за возможность сыграть, болельщиков – за прекрасную атмосферу. Я думаю, что любому игроку приятно играть в такой атмосфере на таком стадионе с таким соперником.

    Это, конечно же, большой плюс для нашей команды и для наших молодых ребят, которые сегодня вышли на поле. В целом – нормально, но, естественно, всегда хочется и играть лучше, и выигрывать.

    – Можете ли сказать, что сегодня интенсивность матча сравнима с официальными играми чемпионата России? Может быть, даже выше?

    – Хорошая интенсивность. И «Фенербахче» прессинговал, играли высоко, и мы старались так же высоко.

    Здесь, конечно, в определенных моментах чувствовался высокий класс игроков – тот же Тадич очень хорошо работает с мячом, разбирается.

    Для нас это хорошо, но, я думаю, для «Фенербахче» эта игра тоже со знаком плюс – чтобы заполнить паузу для международных матчей.

    – Если обобщить, все замены были запланированными и примерно так и думали по графику их делать?

    – Да, все, без каких-то неожиданностей, так и планировали. Молодые наши ребята, которые прилетели с нами, – хотелось и им дать возможность немножко сыграть, почувствовать дух стадиона.

    Я думаю, что редко предоставляется такая возможность. Мы в той или иной степени дали почувствовать ребятам градус, накал игры и уровень сопротивления.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: сайт «Зенита»

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