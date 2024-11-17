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    Мостовой сказал, ждет ли Черчесова увольнение

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о работе главного тренера национальной команды Казахстана Станислава Черчесова.

    – Сборная Казахстана проиграла все 5 матчей в Лиге наций, не забила ни одного мяча. Это плохая работа тренера или высокий уровень соперников?

    – Давайте так: работа тренера не изменилась: так же выходишь на тренировки, так же тренируешь. Тренировочный процесс везде одинаков, с учeтом разновидностей. Тренер же не был таков, чтобы он не приходил или не приезжал.

    Тренер же не играет! Выходят футболисты. Они и виноваты, что не забили ни одного мяча. Тренер может только поорать, пошуметь. О чем я и говорил в начале, когда Стас только пошел в Казахстан. В принципе, он понимал, куда шел. Он видел группу команд. Мы сразу сказали, что там ничего не будет. Так же все и останется.

    – Ждет ли Станислава Саламовича увольнение?

    – Судя по всему, наверное, да. А что такого? Когда тренер куда-то приходит, он должен быть готов к увольнению. Тем более когда нет результата. Все познается в сравнении, особенно в спорте. Когда чего-то добиваешься, тебя готовы целовать во все места. А когда проигрываешь, те же люди пробегают мимо.

    • Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне.
    • Команда под его руководством провела в Лиге наций 5 матчей, набрала 1 очко и не забил ни одного мяча.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    17.11.2024 17:09
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    Комментарии (13)
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    Spartak_forv@
    1731853597
    Так себе он обучение прошел)
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    subbotaspartak
    1731853750
    Он у них до конца... Казахстана?...
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    ...уефан
    1731854056
    ...Александр знает, что говорит! Уж, кому, как не ему, хлебнувшему тренерского лиха с лихвой за долгую карьеру коуча, понимающе оценить работу Черчесова в сборной Казахстана...
    Ответить
    Desma
    1731855570
    Сегодня Казахстан в очередной раз влетит Норвегии и Стасу ничего большего не остаётся, как вскочить на последнюю подножку уходящего поезда.
    Ответить
    Айболид
    1731858871
    — Сейчас вытурят! — шепнул Остап Ипполиту Матвеевичу. (с)
    Ответить
    САДЫЧОК
    1731859238
    Уволят этого физрука! Уже уволили того, кто пригласил этого неуча!
    Ответить
    Александр.Т.
    1731865583
    На днях он чутли не обсирал Телеско то что Бельгия проиграла Италии, там же и Франция в группе, тут Черчесов не одного матча в ничью скатать не мог так футболисты виноваты но не Стас)) пусть уж определиться и выберет уже на постоянку кто виноват тренер или футболисты а то сам себе противоречит))
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    qwertyйцукен
    1731867831
    Выходят футболисты. Они и виноваты, что не забили ни одного мяча. Тренер может только поорать, пошуметь.===== Ваще тренер ничо не решает.Надо убрать такую должность.Гы гы
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1731871973
    Скоро все забудут матч с Испанией, и поедет Чабан в низшую лигу, ну или рыбой заниматься просто будет
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    zigbert
    1731920235
    Удручающий результат. Да наверное для самого Черчесова так будет лучше.
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