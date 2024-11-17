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    • Слуцкий рассказал, сколько платит ежемесячно за комфортную жизнь в Шанхае

    Слуцкий рассказал, сколько платит ежемесячно за комфортную жизнь в Шанхае

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о своих тратах в китайском городе.

    – Сколько денег ежемесячно нужно вам в Шанхае для комфортной жизни?

    – Достаточно много, потому что я живу в дорогом, хорошем, богатом отеле, мне приходится доплачивать за свой собственный комфорт.

    Думаю, мне в Шанхае нужно для хорошей, комфортной жизни порядка 7-8 тысяч евро.

    • Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.
    • В дебютном сезоне он привел команду к финишу на 2-м месте в чемпионате Китая и выиграл Суперкубок страны.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»

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    17.11.2024 18:00
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    Комментарии (8)
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    Ziklop
    1731858222
    каков процент от контракта? думаю небольшой...
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    Питерский князь
    1731859277
    Я бы это все в договоре прописал. Кули, мозга нет, Бог мозгов не дал, гав не добавит.
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    рылы
    1731862446
    я тут почитал всякое про машины в китае. оказывается, и въезд в город запрещён, если у тебя номера другого региона. особенно, конечно, про пекин и шанхай. там даже есть автомобильный брак по расчёту на несколько дней: китаянки из пекина за несколько тыщ баксов вполне согласны на штамп в паспорте - а ты, родом из китайского саратова, получаешь возможность ездить по столицам. такие вот дела.
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    Интерес
    1731926683
    Барин-с,это временно,экономить-с надоть!
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    Станислав36
    1731932208
    Не отказывате себе ни в чем, Леонид. Не желаете заниматься серьезным футболом,- хоть иммидж на понтах понимайте, китайцы оплатят
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    Городовой
    1732014892
    Лёня, зови Дзюбу, он тебе чек поправит. Тем более, что фаллоимитаторы у него свои.
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