Слуцкий рассказал, сколько платит ежемесячно за комфортную жизнь в Шанхае

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о своих тратах в китайском городе.

– Сколько денег ежемесячно нужно вам в Шанхае для комфортной жизни?

– Достаточно много, потому что я живу в дорогом, хорошем, богатом отеле, мне приходится доплачивать за свой собственный комфорт.

Думаю, мне в Шанхае нужно для хорошей, комфортной жизни порядка 7-8 тысяч евро.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.

В дебютном сезоне он привел команду к финишу на 2-м месте в чемпионате Китая и выиграл Суперкубок страны.

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