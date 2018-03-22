Милевский назвал вратаря украинского «Динамо» крысой. Голкипер не стал отвечать форварду

Вратарь украинского «Динамо» Денис Бойко отреагировал на слова нападающего белорусского «Динамо-Брест» Артема Милевского.

Форвард во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между киевлянами и итальянским «Лацио» (0:2) в социальной сети назвал голкипера крысой.

«Нет смысла это обсуждать. У каждого свое мнение. Пусть это останется на его совести. Не хочу, чтобы он пиарился за счет этого. Написал и написал. Мы проехали эту ситуацию, пусть и дальше пишет все, что хочется», – сказал Бойко FootballHub.

Фраза Милевского была следующей: «Когда крыса в воротах стоит, ничего не будет. Удачи, Суркис».