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    Милевский назвал вратаря украинского «Динамо» крысой. Голкипер не стал отвечать форварду

    Вратарь украинского «Динамо» Денис Бойко отреагировал на слова нападающего белорусского «Динамо-Брест» Артема Милевского.

    Форвард во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между киевлянами и итальянским «Лацио» (0:2) в социальной сети назвал голкипера крысой.

    «Нет смысла это обсуждать. У каждого свое мнение. Пусть это останется на его совести. Не хочу, чтобы он пиарился за счет этого. Написал и написал. Мы проехали эту ситуацию, пусть и дальше пишет все, что хочется», – сказал Бойко FootballHub.

    Фраза Милевского была следующей: «Когда крыса в воротах стоит, ничего не будет. Удачи, Суркис».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2018 00:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 27 апреля 2018, 10:21

      Не солидно. Не по мужски.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 марта 2018, 09:45

      уж кто бы что говорил,но не милевский

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 22 марта 2018, 05:46

      Миля знает что говорит,просто так человека крысой не назовешь,значить что то было

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