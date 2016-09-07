«Малага» провела презентацию Бойко

«Малага» официально представила новичка команды – голкипера Дениса Бойко. Украинский страж ворот принадлежит «Бешикташу» и текущий сезон проведет за испанский клуб на правах аренды. Вратарь, получивший 13-й номер, уже успел провести тренировочное занятие с новыми партнерами.

«Я очень рад быть частью «Малаги». Надеюсь, у меня получится в этом клубе и мной будут довольны. Буду стараться показывать лучшие качества и буду делать все, чтобы помочь своей новой команде», – сказал Бойко.