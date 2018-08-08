Вратаря киевского «Динамо» в матче ЛЧ покусала оса

Поправьте меня если я что-то путаю, но осы не кусают. Они жалят.
В дебюте вчерашнего матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» – «Славия» (1:1) голкипер киевлян Денис Бойко упал на газон без посторонней помощи, схватившись за правую руку.
Футболисту потребовалась медицинская помощь, после которой он продолжил игру. Детали этой ситуации выяснились на послематчевой пресс-конференции.
«Его укусила оса. Я говорю серьезно», – рассказал главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич.
Ответная встреча состоится 14 августа в Киеве.