Вратаря киевского «Динамо» в матче ЛЧ покусала оса

В дебюте вчерашнего матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» – «Славия» (1:1) голкипер киевлян Денис Бойко упал на газон без посторонней помощи, схватившись за правую руку.

Футболисту потребовалась медицинская помощь, после которой он продолжил игру. Детали этой ситуации выяснились на послематчевой пресс-конференции.

«Его укусила оса. Я говорю серьезно», – рассказал главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич.

Ответная встреча состоится 14 августа в Киеве.