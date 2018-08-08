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    Вратаря киевского «Динамо» в матче ЛЧ покусала оса

    В дебюте вчерашнего матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо»«Славия» (1:1) голкипер киевлян Денис Бойко упал на газон без посторонней помощи, схватившись за правую руку.

    Футболисту потребовалась медицинская помощь, после которой он продолжил игру. Детали этой ситуации выяснились на послематчевой пресс-конференции.

    «Его укусила оса. Я говорю серьезно», – рассказал главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич.

    Ответная встреча состоится 14 августа в Киеве.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    08.08.2018 09:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +139

      Антон Л 8 августа 2018, 16:26

      Поправьте меня если я что-то путаю, но осы не кусают. Они жалят.

      3
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Антон Л 8 августа 2018, 20:55

      Это пчелы жалят

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 8 августа 2018, 15:25

      Это путинская оса была.Да-да.

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