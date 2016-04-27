Агент: «Бойко действительно может перейти в «Эвертон»

Агент украинского вратаря Дениса Бойко Вадим Шаблий подтвердил интерес к своему клиенту со стороны английского «Эвертона». Напомним, что сейчас голкипер выступает в составе турецкого «Бешикташа».

«Это не слухи, «Эвертон» действительно интересуется Бойко. Будем думать, обсуждать, поскольку Дениса не устраивает положение в «Бешикташе» — он недоволен игровым временем. Денис может стать чемпионом Турции, но я бы не сказал, что он второй вратарь «Бешикташа». Просто игрового времени недостаточно. Поэтому будем рассматривать варианты.

Высока ли вероятность перехода в АПЛ? Думаю, да, но опять-таки все еще нужно обдумать», – сказал он.