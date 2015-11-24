Коноплянка и Бойко – в списке претендентов на попадание в команду года УЕФА

УЕФА опубликовал список претендентов на попадание в команду года. Среди кандидатов числятся и два украинских игрока: голкипер «Днепра» Денис Бойко фланговый хавбек «Севильи» Евгений Коноплянка. Выбрать команду года предстоит болельщикам, которые имеют возможность отдать свой голос любимому игроку на сайте союза.

Вот каким образом выглядит полный список претендентов:

Вратари: Нойер («Бавария»), Буффон («Ювенус»), Харт («Манчестер Сити»), Бойко («Днепр»).

Защитники: Пике, Маскерано, Дани Алвес (все – «Барселона»), Бонуччи, Кьеллини (оба –»Ювентус»), Силва, Луис (оба – «ПСЖ»), Алаба, Боатенг (оба – «Бавария»), Рамос («Реал»), Годин («Атлетико»), Р. Родригес («Вольфсбург»).

Полузащитники: Иньеста, Ракитич (оба – «Барселона»), Погба, Маркизио (оба — «Ювентус»), Видаль («Бавария»), Азар («Челси»), Коноплянка, Крыховяк (оба – «Севилья»), Х. Родригес («Реал»), Верратти («ПСЖ»), Де Брюйне («Манчестер Сити»), Чалханоглу («Байер»).

Нападающие: Неймар, Месси, Суарес (все – «Барселона»), Бэйл, Роналду (оба – «Реал»), Ибрагимович («ПСЖ»), Левандовски, Мюллер (оба – «Бавария»), Мората («Ювентус»), Санчес («Арсенал»), Гризманн («Атлетико»), Агуэро («Манчестер Сити»).

Напомним, что в прошлом сезоне Бойко и Коноплянкой достигли с «Днепром» финала Лиги Европы.