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    Голкипер «Бешикташа» Бойко: «Буду стараться оправдать доверие «Динамо»

    Голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко рассказал о своих эмоциях после возвращения из «Бешикташа» на родину. Он отметил, что такой шаг был необходим для развития его карьеры.

    «Эмоции от возвращения в «Динамо» только положительные. Все супер! Ценю то, что именно так сложилась судьба – я получил то, что мне действительно необходимо и важно. Благодарен руководству «Динамо» и тренерам, что в сложившейся ситуации они обратили внимание на меня и дали мне шанс. Буду стараться оправдать их доверие.

    Что касается условий, на которых я перешел в «Динамо», то пока это только аренда. Тут больше вопрос к «Бешикташу», которому я принадлежу – после окончания срока аренды мой контракт с турецким клубом будет действовать еще два года.

    Но я думаю, что если «Динамо» и я будем заинтересованы в продлении сотрудничества, то вопрос договоренности с «Бешикташем» не станет проблемой», – приводит слова Бойко dynamo.kiev.ua.

    Напомним, что «Динамо» арендовало голкипера «Бешикташа» до конца текущего сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2018 07:06
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