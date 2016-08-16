Голкипер сборной Украины может продолжить карьеру в «Малаге»

«Малага» проявляет заинтересованность в услугах голкипера «Бешикташа» и сборной Украины Дениса Бойко. Сам 28-летний страж ворот не намерен оставаться в стане «черных орлов» и попросил руководство отпустить его в другую команду. Причина – страж ворот не входит в планы тренерского штаба на нынешний сезон. Испанская и турецкая стороны уже контактировали по вопросу вероятного трансфера.

Бойко перебрался в «Бешикташ» из «Днепра» в период последнего зимнего трансферного окна за 3,3 миллиона евро. Во второй части минувшего сезона украинский вратарь провел за стамбульский клуб всего пять поединков.