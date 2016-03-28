Бойко: «Чемпионат Турции действительно сильнее украинского»

Голкипер «Бешикташа» Денис Бойко, который перешел в стамбульский клуб из «Днепра», сравнил силу турецкого и украинского чемпионатов.

«Возможно, чемпионат Турции — не предел мечтаний. Но этот чемпионат действительно сильнее украинского. Тут интересный футбол, конкурентоспособный чемпионат. Для меня это новый вызов, я развиваюсь, получаю что-то новое. Всегда интересно познавать новое. В нынешней ситуации, как бы не развивалась моя карьера, я считаю, что поступил правильно», – заявил Бойко.