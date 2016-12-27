Бойко: «Не готов сидеть сложа руки и наслаждаться зарплатой со скамейки запасных»

Бывший вратарь «Днепра» Денис Бойко рассказал о том, по каким причинам он покинул Украину. Напомним, что из днепропетровского клуба голкипер перешел в «Бешикташ», а сейчас он выступает за «Малагу» на правах аренды.

«Если бы в «Днепре» все было хорошо во всех смыслах, если бы было развитие клуба после выхода в финал Лиги Европы, то эта команда могла претендовать и на первое место на Украине, участвовать в Лиге чемпионов. Я уходил с огромным сожалением, потому что хотел быть в «Днепре», хотя у меня было много предложений. Переход в «Бешикташ» был вынужденным шагом.

Турки сделали самое конкретное предложение и настойчиво хотели видеть меня я в своих рядах. Меня очень хотел пригласить президент этого клуба. Перед подписанием контракта я хотел переговорить с главным тренером и тренером вратарей, но не получилось. Наверное, этот факт и стал решающим. Я оказался не готов к тому, чтобы сидеть в запасе. Не готов был сидеть сложа руки и наслаждаться зарплатой со скамейки запасных, я не так воспитан», — сказал украинец.