Бойко: «Жду окончательного решения со стороны «Бешикташа»

Голкипер днепропетровского "Днепра" Денис Бойко признался, что он близок к переходу в турецкий "Бешикташ", сообщает Sporx.

"Да, меня приглашали в "Бешикташ". Я имел разговор с господином Торуногуллари.

В "Бешикташе" играют Марио Гомес и Куарежма, звездные игроки в сильном чемпионате. "Бешикташ" хочет купить меня, а я хотел бы там играть.

Однако я ничего не могу сказать о ходе ведения переговоров на данный момент. С нетерпением жду окончательного решения", – сказал Бойко.

Напомним, что ранее Бойко пригрозил "Днепру" жалобой ФИФА из-за долгов по зарплате.