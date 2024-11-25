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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Полесье - Заря
Полесье - Заря: обзор матча 25 ноября 2024
Полесье
25.11.2024, понедельник, 19:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Заря
84'
Э. Сарапий
65'
Ф. Будковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Полесье - Заря
90'
+3
Замена
C. Nwaeze
️️️️
Ф. Будковский
Замена
Г. Майсурадзе
️️️️
Л. Тэйлор
88'
Желтая карточка
Р. Бабенко
86'
ГОЛ! 1:1!
Э. Сарапий
84'
78'
Замена
А. Хахлев
️️️️
И. Горбач
73'
Желтая карточка
Г. Эскинья
72'
Вторая желтая
Р. Вантух
Желтая карточка
Л. Тэйлор
69'
65'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Будковский
62'
Замена
В. Вакула
️️️️
И. Кирюханцев
30'
Желтая карточка
Р. Вантух
27'
Желтая карточка
Джордан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
90
Cauã Paixão
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
21
Яков Башич
ОП
8
Александр Яцык
ЦП
11
Игорь Горбач
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
60
Максим Мельниченко
ОП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
14
Maksym Vasylets
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
99
Владислав Вакула
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
17
Федор Задорожный
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Волынец
29
Смоляков
55
Крушинский
34
3
Тэйлор
5
Сарапий
8
Бабенко
11
Гуцуляк
30
Леднев
7
Назаренко
90
3-3-1-3
1
Сапутин
4
Эскинья
55
Джордан
10
Жуниньо
70
Кирюханцев
21
Башич
17
Вантух
8
Яцык
28
Будковский
9
Вокрри
11
Горбач
3
Тэйлор
31
Майсурадзе
31
Майсурадзе
3
Тэйлор
28
Будковский
5
5
28
Будковский
11
Горбач
99
Хахлев
99
Хахлев
11
Горбач
70
Кирюханцев
99
Вакула
99
Вакула
70
Кирюханцев
Остались в запасе
Полесье
Заря
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
17
Федор Задорожный
ЦФ
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
14
Maksym Vasylets
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Остались в запасе
17
Федор Задорожный
ЦФ
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
14
Maksym Vasylets
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Полесье - Заря
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Буковина
2 : 2
11.10.2026
Полесье
Заря
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
- : -
07.12.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Деревинский
(Киев)
Стадион:
Центральный
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