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- 10:39 У экс-игрока «Рубина» Данченко остановилось сердце на тренировке. Его спасли 3
- 14 января 2022
- 22:21 Видео Жена экс-игрока «Рубина» и «Уфы» Данченко погибла в ДТП. Ранее она неоднократно нарушала ПДД 4
- 20 декабря 2021
- 22:53 «Матч ТВ»: «Ференцварош» выбирал между Черчесовым и украинцем Скрипником 2
- 26 ноября 2021
- 00:51 Лига конференций. «Рома» разгромила украинскую «Зарю» и вышла в плей-офф
- 30 сентября 2021
- 22:32 Лига конференций. «Рома» разгромила украинскую «Зарю» 1
- 27 августа 2021
- 15:06 Жеребьевка Лиги конференций: все группы 10
- 00:45 Определились все участники группового этапа Лиги конференций 6
- 13 мая 2021
- 21:47 Киевское «Динамо» – обладатель Кубка Украины 2
- 22 октября 2020
- 23:59 Лига Европы. «Тоттенхэм», «Лестер», «Милан» и «Вильярреал» победили, забив по 3+ гола 1
- 16 августа 2019
- 00:51 Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги Европы 15
- 2 августа 2019
- 00:57 «Тун» – «Спартак», «Сараево» – БАТЭ и другие пары 3-го квалификационного раунда ЛЕ 4
- 13 июля 2019
- 00:25 Скрипник: «Почему не возглавил «Локомотив»? Мне с этим жить. Я этого не хочу. Я – украинец» 29
- 12 июля 2019
- 14:59 Лунин: «Охренел, когда узнал об интересе «Реала» 7
- 4 июня 2019
- 14:27 Бывший тренер «Вердера» Скрипник возглавил «Зарю» 1
- 23 декабря 2018
- 14:37 Вернидуб: «Может ли гей играть в «Заре»? Если он будет вторым Роналду, то почему нет» 11
- 9 октября 2018
- 10:06 Неймар – о фоле Харатина на Тайсоне: «Его нужно отстранить от футбола!» 11
- 16 сентября 2018
- 22:24 УПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Зарю», в матче одно удаление 1
- 7 сентября 2018
- 08:59 Впервые за 10 лет в стартовом составе Украины не было ни одного игрока киевского «Динамо»
- 2 сентября 2018
- 22:37 УПЛ. «Динамо» в большинстве проиграло «Карпатам», «Заря» забила пять мячей «Арсеналу» 3
- 26 августа 2018
- 21:31 УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
- 19 августа 2018
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- 12 августа 2018
- 21:22 УПЛ. «Арсенал» проиграл «Александрии», «Заря» выиграла у «Карпат» 2
- 4 августа 2018
- 21:22 УПЛ. «Львов» проиграл «Ворскле», «Заря» сыграла вничью с «Черноморцем»
- 28 июля 2018
- 21:26 УПЛ. «Динамо» обыграло «Львов», «Заря» проиграла «Александрии»
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- 25 июня 2018
- 10:54 Тренер «Зари» Вернидуб: «Было выгодное предложение из России, но там я работать не буду» 8