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Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Зари», 30-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты» – «Заря»