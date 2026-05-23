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  • «Карпаты» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

«Карпаты» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

23 мая, 16:50
Карпаты
23.05.2026, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Заря
30' Бруниньо
73' Р. Вантух 89' А. Янич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
73
Ростислав Лях
ЛЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
18
Eriki
ЦП
37
Бруниньо
АП
8
Амбросий Чачуа
АП
70
Хебер Алькаин
ПВ
26
Ян Костенко
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
9
Сильвио Вокрри
ПЗ
27
Домагой Елавич
ЛВ
6
Деян Попара
ОП
21
Яков Башич
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Карпаты
30
Андрей Клищук
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
5
Алексей Сыч
ОП
20
Марко Сапуга
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
28
Oleksandr Diedov Yevheniiovych
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Заря
31
Valerii Kosivskyi
ВР
10
Жуниньо
ЛЗ
5
Андрия Янич
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
70
Stanislav Yaroshenko
ЦП
88
Sallieu Bah
ЦП
9
Рейнальдиньо Верли
ЦП
17
Федор Задорожный
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
4-2-3-2
73
Лях
4
Бабогло
44
Холод
11
Мирошниченко
15
Рубчинский
18
37
Бруниньо
8
Чачуа
70
Алькаин
29
26
Костенко
3-4-1-1-1
1
Сапутин
4
Эскинья
77
Кушниренко
55
Джордан
9
Вокрри
6
Попара
21
Башич
17
Вантух
44
Пердута
27
Елавич
28
Будковский
15
Рубчинский
47
Педросо
47
Педросо
15
Рубчинский
11
Мирошниченко
5
Сыч
5
Сыч
11
Мирошниченко
37
Бруниньо
19
Карабин
19
Карабин
37
Бруниньо
70
Алькаин
11
Квасница
11
Квасница
70
Алькаин
27
Елавич
10
Жуниньо
10
Жуниньо
27
Елавич
55
Джордан
5
Янич
5
Янич
55
Джордан
77
Кушниренко
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
77
Кушниренко
9
Вокрри
70
70
9
Вокрри
6
Попара
22
Мичин
22
Мичин
6
Попара
Остались в запасе
Карпаты
Заря
30
Андрей Клищук
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
20
Марко Сапуга
ОП
33
Артур Шах
ЦП
28
Oleksandr Diedov Yevheniiovych
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
17
Федор Задорожный
ЦФ
31
Valerii Kosivskyi
ВР
23
Навин Малиш
ПЗ
88
Sallieu Bah
ЦП
9
Рейнальдиньо Верли
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
20
Марко Сапуга
ОП
33
Артур Шах
ЦП
28
Oleksandr Diedov Yevheniiovych
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
17
Федор Задорожный
ЦФ
31
Valerii Kosivskyi
ВР
23
Навин Малиш
ПЗ
88
Sallieu Bah
ЦП
9
Рейнальдиньо Верли
ЦП
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Карпаты - Заря
4
5
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
8
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Зари», 30-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты»«Заря»

«Карпаты» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Заря Карпаты
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