Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 11,65 млн

Заря - турнирная таблица

Луганск
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Левый берег
Сайт:
http://zarya-lugansk.com
Тренер:
Юрий Коваль
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Полесье
2
Шахтер
3
Динамо К
4
Харьков
5
Карпаты
6
Заря
7
ЛНЗ
8
Левый берег
9
Эпицентр
10
Черноморец
11
Колос
12
Буковина
13
Верес
14
Оболонь
15
Кривбасс
16
Кудровка
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
9
1
1
25
8
17
28
11
9
1
1
22
5
17
28
10
7
1
2
16
9
7
22
9
7
0
2
18
7
11
21
11
5
4
2
22
8
14
19
11
4
4
3
10
12
-2
16
10
4
3
3
10
9
1
15
10
1
7
2
6
6
0
10
11
2
4
5
10
13
-3
10
10
2
3
5
8
12
-4
9
9
2
3
4
10
13
-3
9
10
1
6
3
7
12
-5
9
12
2
3
7
7
18
-11
9
11
1
5
5
5
18
-13
8
9
1
3
5
7
15
-8
6
11
1
2
8
11
29
-18
5
Команда
1
Полесье
2
Шахтер
3
Динамо К
4
Харьков
5
Карпаты
6
ЛНЗ
7
Заря
8
Буковина
9
Черноморец
10
Эпицентр
11
Оболонь
12
Левый берег
13
Кудровка
14
Верес
15
Колос
16
Кривбасс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
7
0
1
19
5
14
21
7
5
1
1
14
4
10
16
5
4
1
0
9
2
7
13
5
4
0
1
10
2
8
12
6
3
2
1
15
5
10
11
4
3
0
1
7
3
4
9
6
3
0
3
6
9
-3
9
6
1
5
0
6
3
3
8
6
1
3
2
4
5
-1
6
6
1
2
3
4
6
-2
5
2
1
1
0
3
1
2
4
4
0
4
0
1
1
0
4
4
1
1
2
6
7
-1
4
6
1
1
4
5
12
-7
4
3
0
2
1
1
3
-2
2
5
0
2
3
4
12
-8
2
Команда
1
Шахтер
2
Харьков
3
Динамо К
4
Карпаты
5
Полесье
6
Колос
7
Заря
8
Левый берег
9
ЛНЗ
10
Эпицентр
11
Верес
12
Кривбасс
13
Оболонь
14
Черноморец
15
Буковина
16
Кудровка
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
8
1
7
12
4
3
0
1
8
5
3
9
5
3
0
2
7
7
0
9
5
2
2
1
7
3
4
8
3
2
1
0
6
3
3
7
6
2
1
3
9
10
-1
7
5
1
4
0
4
3
1
7
6
1
3
2
5
5
0
6
6
1
3
2
3
6
-3
6
5
1
2
2
6
7
-1
5
6
1
2
3
2
6
-4
5
4
1
1
2
3
3
0
4
9
0
4
5
2
17
-15
4
4
1
0
3
4
7
-3
3
4
0
1
3
1
9
-8
1
7
0
1
6
5
22
-17
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Семин отреагировал на увольнение Галактионова из «Локомотива»
13:13
В Бразилии застрелили футболиста
12:59
Ловчев сказал, что ждет Батракова в «Галатасарае»
12:37
3
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
4
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
1
ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
4
12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
1
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
11:40
17
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
3
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+