Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
9
1
1
25
8
17
28
11
9
1
1
22
5
17
28
10
7
1
2
16
9
7
22
9
7
0
2
18
7
11
21
11
5
4
2
22
8
14
19
11
4
4
3
10
12
-2
16
10
4
3
3
10
9
1
15
10
1
7
2
6
6
0
10
11
2
4
5
10
13
-3
10
10
2
3
5
8
12
-4
9
9
2
3
4
10
13
-3
9
10
1
6
3
7
12
-5
9
12
2
3
7
7
18
-11
9
11
1
5
5
5
18
-13
8
9
1
3
5
7
15
-8
6
11
1
2
8
11
29
-18
5
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
7
0
1
19
5
14
21
7
5
1
1
14
4
10
16
5
4
1
0
9
2
7
13
5
4
0
1
10
2
8
12
6
3
2
1
15
5
10
11
4
3
0
1
7
3
4
9
6
3
0
3
6
9
-3
9
6
1
5
0
6
3
3
8
6
1
3
2
4
5
-1
6
6
1
2
3
4
6
-2
5
2
1
1
0
3
1
2
4
4
0
4
0
1
1
0
4
4
1
1
2
6
7
-1
4
6
1
1
4
5
12
-7
4
3
0
2
1
1
3
-2
2
5
0
2
3
4
12
-8
2
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
8
1
7
12
4
3
0
1
8
5
3
9
5
3
0
2
7
7
0
9
5
2
2
1
7
3
4
8
3
2
1
0
6
3
3
7
6
2
1
3
9
10
-1
7
5
1
4
0
4
3
1
7
6
1
3
2
5
5
0
6
6
1
3
2
3
6
-3
6
5
1
2
2
6
7
-1
5
6
1
2
3
2
6
-4
5
4
1
1
2
3
3
0
4
9
0
4
5
2
17
-15
4
4
1
0
3
4
7
-3
3
4
0
1
3
1
9
-8
1
7
0
1
6
5
22
-17
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире