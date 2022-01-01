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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Заря
Состав
€ 11,65 млн
Заря - состав команды
Луганск
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Левый берег
Сайт:
http://zarya-lugansk.com
Тренер:
Юрий Коваль
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
25
Рыбак Владислав
Вра
25
€ 0.35 млн
12
Турбаевский Никита
Вра
24
€ 0.3 млн
23
Караващенко Илья
Вра
25
€ 0.075 млн
55
Джордан
Защ
27
€ 1 млн
5
Янич Андрия
Защ
24
€ 0.7 млн
4
Эскинья Габриэль
Защ
23
€ 0.5 млн
77
Кушниренко Богдан
Защ
31
€ 0.5 млн
39
Мачелюк Артем
Защ
27
€ 0.4 млн
40
Энрике Итало
Защ
24
€ 0.35 млн
3
Кравец Василий
Защ
29
€ 0.3 млн
9
Вокрри Сильвио
Защ
25
€ 0.025 млн
10
Жуниньо
Защ
30
-
6
Попара Деян
Пол
23
€ 0.8 млн
7
Родригес Жерсон
Пол
31
€ 0.6 млн
21
Башич Яков
Пол
29
€ 0.6 млн
8
Дрышлюк Кирилл
Пол
27
€ 0.5 млн
36
Оливейра Руан
Пол
26
€ 0.5 млн
19
Саленко Роман
Пол
21
€ 0.4 млн
30
Нестеренко Иван
Пол
23
€ 0.3 млн
80
Юрченко Владлен
Пол
32
€ 0.25 млн
14
Глущенко Антон
Пол
22
€ 0.2 млн
44
Пердута Игорь
Пол
35
€ 0.1 млн
18
Бойко Максим
Пол
22
€ 0.05 млн
88
Sallieu Bah
Пол
-
22
Мичин Петар
Нап
28
€ 0.6 млн
11
Горбач Игорь
Нап
22
€ 0.4 млн
27
Елавич Домагой
Нап
25
€ 0.3 млн
28
Будковский Филипп
Нап
34
€ 0.3 млн
99
Вакула Владислав
Нап
27
€ 0.2 млн
17
Задорожный Федор
Нап
19
€ 0.1 млн
24
Головкин Иван
Нап
26
€ 0.05 млн
7
N. Andjusic
Нап
-
Всего игроков: 32, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 12, нападающих: 8
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