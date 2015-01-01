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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Заря
Результаты
€ 11,65 млн
Заря - результаты матчей
Луганск
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Левый берег
Сайт:
http://zarya-lugansk.com
Тренер:
Юрий Коваль
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Украина. Премьер-лига. 2026/2027
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Украина. Кубок. 2024/2025
Украина. Премьер-лига. 2024/2025
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Лига Европы. Квалификация 2017/2018
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Украина. Премьер-Лига. 2012/2013
Украина. Датагруп Кубок. 2011/2012
Украина. Премьер-Лига. 2011/2012
Украина. Датагруп Кубок. 2010/2011
Украина. Премьер-Лига. 2010/2011
Датагруп Кубок Украины. 2009/2010
Чемпионат Украины. 2009/2010
Кубок Украины. 2008/2009
Чемпионат Украины. 2008/2009
Чемпионат Украины. 2007/2008
02.11 | 14:00
Заря
1 : 0
Эпицентр
24.10 | 18:00
Шахтер
0 : 0
Заря
17.10 | 13:00
Заря
2 : 1
Черноморец
12.10 | 13:00
Левый берег
0 : 0
Заря
19.09 | 15:30
Заря
0 : 2
Динамо К
13.09 | 18:00
Буковина
1 : 1
Заря
06.09 | 15:30
Верес
1 : 1
Заря
30.08 | 18:00
Заря
0 : 3
Харьков
17.08 | 18:00
Полесье
1 : 2
Заря
09.08 | 13:00
Заря
1 : 3
Кривбасс
31.07 | 18:00
Заря
2 : 0
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