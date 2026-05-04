04.05.2026, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Украина. Премьер-лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Рух
Рух
4-1-3-2
1
Герета
93
Роман
17
Слюсар
2
75
Китела
56
14
Диалло
30
Таллес
11
Алмазбеков
9
10
Притула
3-3-1-1
1
Сапутин
77
Кушниренко
4
Эскинья
55
Джордан
23
Малиш
6
Попара
10
Жуниньо
88
28
Будковский
14
Диалло
65
65
14
Диалло
11
Алмазбеков
23
Копина
23
Копина
11
Алмазбеков
9
21
21
9
77
Кушниренко
21
Башич
21
Башич
77
Кушниренко
6
Попара
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
6
Попара
10
Жуниньо
44
Пердута
44
Пердута
10
Жуниньо
23
Малиш
11
Горбач
11
Горбач
23
Малиш
22
Мичин
22
Мичин
Остались в запасе
Рух
Заря
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
70
Nazar Kasarda
ЦП
95
Bogdan Kyrykovych
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
17
Федор Задорожный
ЦФ
73
Vladyslav Chudasa
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
5
Андрия Янич
ЦЗ
9
Рейнальдиньо Верли
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
70
Nazar Kasarda
ЦП
95
Bogdan Kyrykovych
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
Остались в запасе
17
Федор Задорожный
ЦФ
73
Vladyslav Chudasa
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
5
Андрия Янич
ЦЗ
9
Рейнальдиньо Верли
ЦП
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Рух - Заря
1
3
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Зари», 26-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух» – «Заря»
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Источник: «Бомбардир»