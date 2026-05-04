Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Рух» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2026

«Рух» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2026

4 мая, 16:50
Рух
04.05.2026, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Заря
21' I. Neves Alves
60' Д. Попара 85' Ф. Будковский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
17
Денис Слюсар
ЦЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
14
Самба Диалло
ЛВ
56
Maksym Boiko
ЦП
10
Остап Притула
АП
30
Таллес
АП
9
Igor Neves Alves
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
10
Жуниньо
ЛЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
9
Сильвио Вокрри
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
6
Деян Попара
ОП
88
Sallieu Bah
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Рух
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
65
Dmytro Sebro
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
70
Nazar Kasarda
ЦП
21
Tutti
ЦФ
95
Bogdan Kyrykovych
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
Заря
73
Vladyslav Chudasa
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
5
Андрия Янич
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
9
Рейнальдиньо Верли
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
17
Федор Задорожный
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
4-1-3-2
1
Герета
93
Роман
17
Слюсар
2
75
Китела
56
14
Диалло
30
Таллес
11
Алмазбеков
9
10
Притула
3-3-1-1
1
Сапутин
77
Кушниренко
4
Эскинья
55
Джордан
23
Малиш
6
Попара
10
Жуниньо
88
28
Будковский
14
Диалло
65
65
14
Диалло
11
Алмазбеков
23
Копина
23
Копина
11
Алмазбеков
9
21
21
9
77
Кушниренко
21
Башич
21
Башич
77
Кушниренко
6
Попара
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
6
Попара
10
Жуниньо
44
Пердута
44
Пердута
10
Жуниньо
23
Малиш
11
Горбач
11
Горбач
23
Малиш
22
Мичин
22
Мичин
Остались в запасе
Рух
Заря
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
70
Nazar Kasarda
ЦП
95
Bogdan Kyrykovych
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
17
Федор Задорожный
ЦФ
73
Vladyslav Chudasa
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
5
Андрия Янич
ЦЗ
9
Рейнальдиньо Верли
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
70
Nazar Kasarda
ЦП
95
Bogdan Kyrykovych
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
Остались в запасе
17
Федор Задорожный
ЦФ
73
Vladyslav Chudasa
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
5
Андрия Янич
ЦЗ
9
Рейнальдиньо Верли
ЦП
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Рух - Заря
1
3
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Зари», 26-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух»«Заря»

«Рух» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Заря Рух
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
4
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
4
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
3
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
17
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
3
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+