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«Заря» – «Харьков»: кто победит в матче 4-го тура Премьер-лиги 2026/2027

29 августа 2026 9:07
Заря - Харьков
30 авг. 2026, воскресенье 18:00 | Украина. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
3.45
Победа «Зари»
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Матч 4-го тура украинской Премьер-лиги между луганской «Зарей» и «Харьковом» пройдет 30 августа в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Хозяева набрали шесть очков в трeх стартовых турах и идут в тройке лидеров, а гости имеют три очка и находятся в середине таблицы. При этом «Заря» не проигрывает «Харькову» в шести из семи последних очных встреч и забивает в семи матчах подряд против этого соперника. Сможет ли «Заря» продолжить успешную серию или «Харьков» прервет эту тенденцию?

Кто победит в матче

«Заря» подходит к игре в отличной форме – команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей в Премьер-лиге. В атаке хозяева действуют сверхрезультативно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,4 гола за встречу, а голевая серия насчитывает уже одиннадцать матчей подряд. В очных встречах с «Харьковом» «Заря» также стабильно забивает – в семи последних матчах против этого соперника она поражала ворота. Оборона луганчан выглядит небезупречно – пропускают в среднем 1,2 гола за игру, что даeт гостям шанс. Домашний стадион (матч проходит в Киеве, но для «Зари» это домашнее поле) и поддержка болельщиков добавляют уверенности, а соперник уступает в очной статистике.

«Харьков», напротив, имеет проблемы в гостевых матчах. Команда проиграла два из трeх последних выездных матчей в чемпионате. В атаке гости также забивают в среднем 2,4 гола за игру, что указывает на высокую результативность. В личных встречах с «Зарей» «Харьков» забивает регулярно – в четырeх последних матчах против этого соперника он отличался. Однако оборона харьковчан пропускает в среднем 1,2 гола за игру, что не лучше, чем у хозяев. При этом «Харьков» уступает «Заре» в истории очных встреч – всего одна победа в семи последних матчах.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Заря». Хозяева имеют преимущество в очных встречах, мощную атаку и стабильную форму, тогда как «Харьков» уступает в истории и играет на выезде. Однако из-за высокой результативности обеих команд голы будут в обоих воротах.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Заря» имеет подавляющее преимущество – пять побед против одной у «Харькова» при одной ничьей. Последние три матча остались за «Зарей», причeм она забивала в каждом из них. Текущая форма хозяев также лучше – они набрали шесть очков и забивают стабильно, тогда как гости чередуют победы с поражениями. Это даeт «Заре» серьeзное психологическое преимущество перед игрой.

Личные встречи
Побед - 5 (63%)
Ничьих - 1 (13%)
Побед - 2 (25%)
19
Забитых мячей
9
2.38
В среднем за матч
1.13
6:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Харьков
1 : 6
31.10.2021
Заря
Самая крупная ничья
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Заря
1 : 1
09.05.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Заря
0 : 3
30.08.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Заря
1 : 1
09.05.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Харьков
1 : 3
08.11.2025
Заря
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Заря
2 : 1
31.03.2024
Харьков
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Харьков
2 : 1
15.09.2023
Заря
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Заря
3 : 0
08.05.2023
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Харьков
0 : 3
28.10.2022
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Харьков
1 : 6
31.10.2021
Заря
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
25
Владислав Рыбак
ВР
55
Джордан
ЦЗ
5
Андрия Янич
ЦЗ
39
Артем Мачелюк
ПЗ
9
Сильвио Вокрри
ПЗ
27
Домагой Елавич
ЛВ
6
Деян Попара
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
30
Иван Нестеренко
АП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Харьков
1
Георгий Ермаков
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
5
Иван Калюжный
ЦП
7
Батон Забергджа
ЦФ
98
Питер Итодо
ЦФ
10
Карлос Парако
ЦФ
Главный тренер
Младен Бартулович
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
23
Илья Караващенко
ВР
10
Жуниньо
ЛЗ
40
Итало Энрике
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
18
Максим Бойко
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
17
Федор Задорожный
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Харьков
30
Данил Варакута
ВР
23
Ярослав Проценко
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
64
Дмитрий Пушкалов
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
6
Рафаэль Профини
ОП
25
Игорь Когут
ЦП
16
Николас Аревало
ЦП
19
Эрмир Рашица
ЛФ
11
Себастьян Кастильо
ЦФ
85
Алексей Пличко
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Рыбак
39
Мачелюк
55
Джордан
5
Янич
9
Вокрри
6
Попара
44
Пердута
27
Елавич
30
Нестеренко
14
Глущенко
28
Будковский
3-2-1-1-3
1
Ермаков
13
Салюк
31
Шабанов
18
Павлюк
27
Крупский
29
Смоляков
5
Калюжный
14
Гаджиев
10
Парако
98
Итодо
7
Забергджа
25
Рыбак
23
Караващенко
23
Караващенко
25
Рыбак
6
Попара
40
Энрике
40
Энрике
6
Попара
27
Елавич
18
Бойко
18
Бойко
27
Елавич
44
Пердута
80
Юрченко
80
Юрченко
44
Пердута
9
Вокрри
11
Горбач
11
Горбач
9
Вокрри
10
Парако
25
Когут
25
Когут
10
Парако
98
Итодо
19
Рашица
19
Рашица
98
Итодо
7
Забергджа
9
Антюх
9
Антюх
7
Забергджа
14
Гаджиев
11
Кастильо
11
Кастильо
14
Гаджиев
Остались в запасе
Заря
Харьков
17
Федор Задорожный
ЦФ
1
Александр Сапутин
ВР
10
Жуниньо
ЛЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
6
Рафаэль Профини
ОП
64
Дмитрий Пушкалов
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
30
Данил Варакута
ВР
23
Ярослав Проценко
ВР
16
Николас Аревало
ЦП
85
Алексей Пличко
ЦФ
Главный тренер
Младен Бартулович
Остались в запасе
17
Федор Задорожный
ЦФ
1
Александр Сапутин
ВР
10
Жуниньо
ЛЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
Остались в запасе
6
Рафаэль Профини
ОП
64
Дмитрий Пушкалов
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
30
Данил Варакута
ВР
23
Ярослав Проценко
ВР
16
Николас Аревало
ЦП
85
Алексей Пличко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Младен Бартулович

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Зари». Хозяева имеют преимущество в очных встречах, стабильно забивают «Харькову» и находятся в лучшей форме, тогда как гости уступают в истории и играют на выезде. Рекомендуемая ставка – победа «Зари» с коэффициентом 3.45. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Премьер-лиги между «Зарей» и «Харьковом» состоится 30 августа в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе БЕТСИТИ.

«Заря» – «Харьков»: смотреть онлайн.

3.45
Победа «Зари»
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Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига Харьков Заря
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