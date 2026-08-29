Матч 4-го тура украинской Премьер-лиги между луганской «Зарей» и «Харьковом» пройдет 30 августа в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Хозяева набрали шесть очков в трeх стартовых турах и идут в тройке лидеров, а гости имеют три очка и находятся в середине таблицы. При этом «Заря» не проигрывает «Харькову» в шести из семи последних очных встреч и забивает в семи матчах подряд против этого соперника. Сможет ли «Заря» продолжить успешную серию или «Харьков» прервет эту тенденцию?

Кто победит в матче

«Заря» подходит к игре в отличной форме – команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей в Премьер-лиге. В атаке хозяева действуют сверхрезультативно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,4 гола за встречу, а голевая серия насчитывает уже одиннадцать матчей подряд. В очных встречах с «Харьковом» «Заря» также стабильно забивает – в семи последних матчах против этого соперника она поражала ворота. Оборона луганчан выглядит небезупречно – пропускают в среднем 1,2 гола за игру, что даeт гостям шанс. Домашний стадион (матч проходит в Киеве, но для «Зари» это домашнее поле) и поддержка болельщиков добавляют уверенности, а соперник уступает в очной статистике.

«Харьков», напротив, имеет проблемы в гостевых матчах. Команда проиграла два из трeх последних выездных матчей в чемпионате. В атаке гости также забивают в среднем 2,4 гола за игру, что указывает на высокую результативность. В личных встречах с «Зарей» «Харьков» забивает регулярно – в четырeх последних матчах против этого соперника он отличался. Однако оборона харьковчан пропускает в среднем 1,2 гола за игру, что не лучше, чем у хозяев. При этом «Харьков» уступает «Заре» в истории очных встреч – всего одна победа в семи последних матчах.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Заря». Хозяева имеют преимущество в очных встречах, мощную атаку и стабильную форму, тогда как «Харьков» уступает в истории и играет на выезде. Однако из-за высокой результативности обеих команд голы будут в обоих воротах.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Заря» имеет подавляющее преимущество – пять побед против одной у «Харькова» при одной ничьей. Последние три матча остались за «Зарей», причeм она забивала в каждом из них. Текущая форма хозяев также лучше – они набрали шесть очков и забивают стабильно, тогда как гости чередуют победы с поражениями. Это даeт «Заре» серьeзное психологическое преимущество перед игрой.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Зари». Хозяева имеют преимущество в очных встречах, стабильно забивают «Харькову» и находятся в лучшей форме, тогда как гости уступают в истории и играют на выезде. Рекомендуемая ставка – победа «Зари» с коэффициентом 3.45. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Премьер-лиги между «Зарей» и «Харьковом» состоится 30 августа в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе БЕТСИТИ.