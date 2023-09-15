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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Харьков - Заря
Харьков - Заря: обзор матча 15 сентября 2023
Харьков
15.09.2023, пятница, 18:30
Украина. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Заря
6'
В. Дмитренко
28'
А. Борячук (П)
17'
Э. Герреро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Харьков - Заря
86'
Желтая карточка
И. Снурницын
Замена
И. Энрике
️️️️
А. Чирук
78'
Желтая карточка
А. Чирук
77'
72'
Замена
️️️️
Д. Алефиренко
72'
Замена
В. Чурко
️️️️
Д. Мишнев
Замена
М. Фарина
️️️️
А. Ткачук
69'
Замена
А. Моура
️️️️
Р. Русин
68'
67'
Желтая карточка
Д. Нагнойный
Желтая карточка
Б. Вачиберадзе
62'
Замена
Б. Вачиберадзе
️️️️
А. Борячук
58'
55'
Замена
И. Снурницын
️️️️
А. Батагов
46'
Замена
Д. Нагнойный
️️️️
В. Волошин
30'
Желтая карточка
Д. Мишнев
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Борячук
28'
17'
ГОЛ! 1:1!
Э. Герреро
Пас отдал
В. Волошин
ГОЛ! 1:0!
В. Дмитренко
Пас отдал
И. Курило
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
20
Вадим Червак
ЦЗ
3
Никита Безуглый
ЦЗ
17
Игорь Курило
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
19
Андрей Ткачук
ОП
28
Артем Габелок
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
79
Андрей Чирук
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
44
Арсений Батагов
ОП
8
Александр Яцык
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
55
Джордан
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
71
Иван Коваленко
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
33
Игор Энрике
ЛВ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
7
Ари Моура
ЦФ
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
22
Петар Мичин
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Мозиль
20
Червак
3
Безуглый
17
Курило
29
Жичиков
19
Ткачук
28
Габелок
22
Дмитренко
10
Русин
23
Борячук
79
Чирук
2-1-3-2-2
12
Турбаевский
70
Кирюханцев
17
Вантух
44
Батагов
8
Яцык
15
Мишнев
39
Герреро
15
Волошин
9
Антюх
7
Алефиренко
55
Джордан
19
Ткачук
74
Фарина
74
Фарина
19
Ткачук
23
Борячук
8
Вачиберадзе
8
Вачиберадзе
23
Борячук
79
Чирук
33
Энрике
33
Энрике
79
Чирук
10
Русин
7
Моура
7
Моура
10
Русин
44
Батагов
75
Снурницын
75
Снурницын
44
Батагов
15
Волошин
21
Нагнойный
21
Нагнойный
15
Волошин
15
Мишнев
11
Чурко
11
Чурко
15
Мишнев
Остались в запасе
Харьков
Заря
1
Денис Сидоренко
ВР
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
71
Иван Коваленко
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
Главный тренер
Эдмар Галовский
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
24
Иван Головкин
ПВ
22
Петар Мичин
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Остались в запасе
1
Денис Сидоренко
ВР
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
71
Иван Коваленко
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
24
Иван Головкин
ПВ
22
Петар Мичин
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Главный тренер
Ненад Лалатович
Статистика матча Харьков - Заря
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
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