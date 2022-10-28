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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Харьков - Заря
Харьков - Заря: обзор матча 28 октября 2022
Харьков
28.10.2022, пятница, 17:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
0 : 3
Завершен
Заря
38'
В. Чурко
45+1'
Д. Нагнойный
59'
М. Имереков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Харьков - Заря
87'
Замена
М. Лунев
️️️️
И. Кирюханцев
Замена
W.
️️️️
Я. Мартынюк
73'
Замена
Б. Вачиберадзе
️️️️
Д. Кравченко
63'
63'
Замена
Д. Антюх
️️️️
Д. Нагнойный
63'
Замена
Д. Мишнев
️️️️
С. Булеца
59'
ГОЛ! 0:3!
М. Имереков
Желтая карточка
М. Жичиков
57'
Замена
М. Шершень
️️️️
Д. Капинус
46'
Замена
A. Dudik
️️️️
В. Дмитренко
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Д. Нагнойный
Пас отдал
И. Кирюханцев
38'
ГОЛ! 0:1!
В. Чурко
Пас отдал
О. Данченко
Желтая карточка
К. Бычек
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
17
Игорь Курило
ЦЗ
3
Никита Безуглый
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
11
Андрей Ременюк
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
2
Дмитрий Капинус
ЦП
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
77
Константин Бычек
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
44
Арсений Батагов
ОП
94
Олег Данченко
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
21
Денис Нагнойный
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
69
Юрий Потимков
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
97
Artem Dudik
ЦП
48
Wendel
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
19
Illya Zubkov
ЦФ
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
6
Ахмед Алибеков
ОП
91
Николай Михайленко
ОП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
2
Максим Смиян
ЦП
14
Максим Лунев
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Мозиль
17
Курило
3
Безуглый
29
Жичиков
9
Мартынюк
2
Капинус
27
Кравченко
28
Габелок
11
Ременюк
22
Дмитренко
77
Бычек
3-2-1-3-1
1
Мацапура
70
Кирюханцев
32
Имереков
91
Бутко
6
Бражко
44
Батагов
94
Данченко
11
Чурко
21
Нагнойный
10
Булеца
31
Русин
2
Капинус
23
Шершень
23
Шершень
2
Капинус
22
Дмитренко
97
97
22
Дмитренко
9
Мартынюк
48
48
9
Мартынюк
27
Кравченко
8
Вачиберадзе
8
Вачиберадзе
27
Кравченко
10
Булеца
15
Мишнев
15
Мишнев
10
Булеца
21
Нагнойный
9
Антюх
9
Антюх
21
Нагнойный
70
Кирюханцев
14
Лунев
14
Лунев
70
Кирюханцев
Остались в запасе
Харьков
Заря
1
Денис Сидоренко
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
69
Юрий Потимков
ЦЗ
19
Illya Zubkov
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
91
Николай Михайленко
ОП
2
Максим Смиян
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
1
Денис Сидоренко
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
69
Юрий Потимков
ЦЗ
19
Illya Zubkov
ЦФ
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
91
Николай Михайленко
ОП
2
Максим Смиян
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Харьков - Заря
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
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