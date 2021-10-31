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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Харьков - Заря
Харьков - Заря: обзор матча 31 октября 2021
Харьков
31.10.2021, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-лига, 13 тур
1 : 6
Завершен
Заря
6'
А. Ременюк
9'
А. Саядманеш
38'
А. Гладкий
55'
А. Саядманеш
71'
А. Гладкий
90+2'
А. Алибеков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Харьков - Заря
90'
+2
ГОЛ! 1:5!
А. Алибеков
81'
Замена
А. Алибеков
️️️️
С. Булеца
Замена
Е. Протасов
️️️️
А. Ременюк
79'
Замена
A. Kvakic
️️️️
Фабиньо
79'
76'
Замена
️️️️
А. Саядманеш
73'
Замена
Леовигилдо
️️️️
И. Снурницын
72'
Замена
Д. Нагнойный
️️️️
А. Громов
71'
ГОЛ! 1:4!
А. Гладкий
Замена
Фабиньо
️️️️
Ю. Батюшин
70'
Вторая желтая
М. Шершень
66'
55'
ГОЛ! 1:3!
А. Саядманеш
Пас отдал
А. Гладкий
38'
ГОЛ! 1:2!
А. Гладкий
Пас отдал
Ш. Захеди
35'
Желтая карточка
Д. Хомченовский
26'
Желтая карточка
В. Вернидуб
9'
ГОЛ! 1:1!
А. Саядманеш
Пас отдал
А. Гладкий
8'
Желтая карточка
Ш. Захеди
ГОЛ! 1:0!
А. Ременюк
Пас отдал
Ю. Батюшин
6'
Желтая карточка
М. Шершень
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
11
Юрий Батюшин
ЦП
21
Сергей Ченбай
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
33
Марлисон
ЦФ
11
Андрей Ременюк
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
10
Сергей Булеца
АП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Харьков
16
Денис Шелихов
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
70
Фабиньо
ЦП
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
10
Евген Протасов
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
19
Illya Zubkov
ЦФ
Заря
36
Антон Жилкин
ВР
6
Леовигилдо
ЦЗ
21
Денис Нагнойный
ЦЗ
5
Агрон Руфати
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
24
Раймонд Овусу
ЦФ
3-5-2
1
Сидоренко
4
Кверквелия
23
Шершень
3
Ермаков
21
Ченбай
28
Габелок
8
Крыськив
77
Савин
11
Батюшин
11
Ременюк
33
Марлисон
3-1-2-4
1
Мацапура
45
Фаворов
32
Имереков
75
Снурницын
40
Квек
10
Булеца
10
Хомченовский
7
Захеди
20
Гладкий
28
Громов
17
Саядманеш
Фабиньо
5
5
Фабиньо
11
Батюшин
70
Фабиньо
70
Фабиньо
11
Батюшин
11
Ременюк
10
Протасов
10
Протасов
11
Ременюк
10
Булеца
6
Алибеков
6
Алибеков
10
Булеца
75
Снурницын
6
Леовигилдо
6
Леовигилдо
75
Снурницын
28
Громов
21
Нагнойный
21
Нагнойный
28
Громов
Остались в запасе
Харьков
Заря
16
Денис Шелихов
ВР
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
19
Illya Zubkov
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
36
Антон Жилкин
ВР
5
Агрон Руфати
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
19
Illya Zubkov
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
5
Агрон Руфати
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Харьков - Заря
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
- : -
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
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