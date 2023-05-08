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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Харьков
Заря - Харьков: обзор матча 08 мая 2023
Заря
08.05.2023, понедельник, 17:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Харьков
7'
Е. Шахов
48'
Н. Русин
52'
Э. Герреро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - Харьков
Желтая карточка
Б. Бутко
88'
Замена
Д. Нагнойный
️️️️
С. Булеца
81'
Замена
П. Полегенько
️️️️
Д. Антюх
81'
70'
Замена
И. Потимков
️️️️
Д. Сидоренко
Замена
В. Погорилый
️️️️
Э. Герреро
70'
Замена
А. Хахлев
️️️️
Н. Русин
69'
Желтая карточка
Р. Вантух
62'
59'
Замена
А. Абдуллаев
️️️️
А. Ременюк
ГОЛ! 3:0!
Э. Герреро
52'
ГОЛ! 2:0!
Н. Русин
48'
Замена
Д. Мишнев
️️️️
К. Дрышлюк
46'
ГОЛ! 1:0!
Е. Шахов
Пас отдал
И. Снурницын
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
44
Арсений Батагов
ОП
28
Евгений Шахов
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
3
Никита Безуглый
ЦЗ
17
Игорь Курило
ЦЗ
5
Михаил Рудавский
ЦЗ
11
Андрей Ременюк
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
28
Артем Габелок
ЦП
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
43
Владислав Островский
ЦФ
19
Андрей Ткачук
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Заря
12
Владислав Кучерук
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
25
Виталий Мороховец
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
6
Илья Гулько
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
2
Максим Смиян
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
11
Денис Почапский
ЦФ
Харьков
12
Игорь Потимков
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
33
Игор Энрике
ЦП
15
Абдулла Абдуллаев
ЦФ
79
Андрей Чирук
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Сапутин
17
Вантух
91
Бутко
75
Снурницын
44
Батагов
28
Шахов
8
Дрышлюк
39
Герреро
9
Антюх
10
Булеца
31
Русин
3-1-2-2-2
1
Сидоренко
3
Безуглый
17
Курило
5
Рудавский
9
Мартынюк
28
Габелок
27
Кравченко
10
Русин
11
Ременюк
19
Ткачук
43
Островский
9
Антюх
28
Полегенько
28
Полегенько
9
Антюх
31
Русин
99
Хахлев
99
Хахлев
31
Русин
8
Дрышлюк
15
Мишнев
15
Мишнев
8
Дрышлюк
10
Булеца
21
Нагнойный
21
Нагнойный
10
Булеца
39
Герреро
88
Погорилый
88
Погорилый
39
Герреро
1
Сидоренко
12
Потимков
12
Потимков
1
Сидоренко
11
Ременюк
15
Абдуллаев
15
Абдуллаев
11
Ременюк
Остались в запасе
Заря
Харьков
12
Владислав Кучерук
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
25
Виталий Мороховец
ЦЗ
6
Илья Гулько
ОП
2
Максим Смиян
АП
11
Денис Почапский
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
71
Иван Коваленко
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
33
Игор Энрике
ЦП
79
Андрей Чирук
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Остались в запасе
12
Владислав Кучерук
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
25
Виталий Мороховец
ЦЗ
6
Илья Гулько
ОП
2
Максим Смиян
АП
11
Денис Почапский
ЦФ
Остались в запасе
71
Иван Коваленко
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
33
Игор Энрике
ЦП
79
Андрей Чирук
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Эдмар Галовский
Статистика матча Заря - Харьков
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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