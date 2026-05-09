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  • «Заря» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

«Заря» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

9 мая, 16:50
Заря
09.05.2026, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Харьков
90+1' Р. Верли
1' П. Итодо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
5
Андрия Янич
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
9
Сильвио Вокрри
ПЗ
6
Деян Попара
ОП
21
Яков Башич
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Харьков
30
Данил Варакута
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
16
Николас Аревало
ЦП
11
Сегундо Кастильо
ЦФ
98
Питер Итодо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
10
Жуниньо
ЛЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
27
Домагой Елавич
ЛВ
9
Рейнальдиньо Верли
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
88
Sallieu Bah
ЦП
17
Федор Задорожный
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Харьков
23
Ярослав Проценко
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
7
Ари Моура
ЛВ
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
9
Денис Антюх
ЛВ
20
Иван Литвиненко
ЦП
77
Кауан Баптистелла
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
19
Эрмир Рашица
ЛФ
3-4-1-2
1
Сапутин
5
Янич
4
Эскинья
77
Кушниренко
17
Вантух
6
Попара
21
Башич
9
Вокрри
44
Пердута
28
Будковский
22
Мичин
3-5-2
30
Варакута
27
Крупский
18
Павлюк
13
Салюк
31
Шабанов
45
Калитвинцев
25
Когут
16
Аревало
5
Калюжный
98
Итодо
11
Кастильо
Горбач
27
Елавич
27
Елавич
Горбач
21
Башич
9
Верли
9
Верли
21
Башич
77
Кушниренко
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
77
Кушниренко
9
Вокрри
11
Горбач
11
Горбач
9
Вокрри
25
Когут
9
Антюх
9
Антюх
25
Когут
16
Аревало
11
Чурко
11
Чурко
16
Аревало
11
Кастильо
19
Рашица
19
Рашица
11
Кастильо
Остались в запасе
Заря
Харьков
17
Федор Задорожный
ЦФ
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
10
Жуниньо
ЛЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
88
Sallieu Bah
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
77
Кауан Баптистелла
АП
23
Ярослав Проценко
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
20
Иван Литвиненко
ЦП
7
Ари Моура
ЛВ
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
17
Федор Задорожный
ЦФ
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
10
Жуниньо
ЛЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
88
Sallieu Bah
ЦП
Остались в запасе
77
Кауан Баптистелла
АП
23
Ярослав Проценко
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
20
Иван Литвиненко
ЦП
7
Ари Моура
ЛВ
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Заря - Харьков
4
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
10
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Металлиста 1925», 27-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Металлист 1925»

«Заря» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Харьков Заря
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