09.05.2026, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Украина. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Заря
Заря
3-4-1-2
1
Сапутин
5
Янич
4
Эскинья
77
Кушниренко
17
Вантух
6
Попара
21
Башич
9
Вокрри
44
Пердута
28
Будковский
22
Мичин
3-5-2
30
Варакута
27
Крупский
18
Павлюк
13
Салюк
31
Шабанов
45
Калитвинцев
25
Когут
16
Аревало
5
Калюжный
98
Итодо
11
Кастильо
Горбач
27
Елавич
27
Елавич
Горбач
21
Башич
9
Верли
9
Верли
21
Башич
77
Кушниренко
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
77
Кушниренко
9
Вокрри
11
Горбач
11
Горбач
9
Вокрри
25
Когут
9
Антюх
9
Антюх
25
Когут
16
Аревало
11
Чурко
11
Чурко
16
Аревало
11
Кастильо
19
Рашица
19
Рашица
11
Кастильо
Остались в запасе
Заря
Харьков
17
Федор Задорожный
ЦФ
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
10
Жуниньо
ЛЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
88
Sallieu Bah
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
77
Кауан Баптистелла
АП
23
Ярослав Проценко
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
20
Иван Литвиненко
ЦП
7
Ари Моура
ЛВ
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
17
Федор Задорожный
ЦФ
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
10
Жуниньо
ЛЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
88
Sallieu Bah
ЦП
Остались в запасе
77
Кауан Баптистелла
АП
23
Ярослав Проценко
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
20
Иван Литвиненко
ЦП
7
Ари Моура
ЛВ
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Заря - Харьков
4
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
10
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Металлиста 1925», 27-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Металлист 1925»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»