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«Александрия» – «Заря»: прогноз и ставки на матч 12 мая 2026 с коэффициентом 3.45

11 мая 2026 8:18
Александрия - Заря
12 мая 2026, вторник 13:00 | Украина. Премьер-лига, 28 тур
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3.45
Ничья
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12 мая состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» примет луганскую «Зарю». Хозяева безнадeжно застряли на дне таблицы и не побеждают на протяжении всего сезона, тогда как гости уверенно идут в середине и решают задачу сохранения прописки. Однако история личных встреч и домашний фактор делают это противостояние не таким однозначным, как кажется на первый взгляд.

«Александрия»

Команда переживает катастрофический сезон. Безвыигрышная серия в чемпионате достигла 18 матчей – это абсолютный антирекорд лиги. «Александрия» пропускает в 18 последних турах подряд и в среднем по 2,20 мяча за игру на дистанции 5 последних встреч. Оборона выглядит беспомощной, а атака практически не функционирует – всего 2 забитых мяча за тот же отрезок (0,40 в среднем). Теди Цара с 4 голами в 27 матчах является лучшим бомбардиром, но этого катастрофически мало. После поражений от «Полесья» (1:2), «Колоса» (0:3), «Вереса» (0:3) и «Карпат» (0:2) команда находится в глубочайшей психологической яме. Однако есть важный нюанс: «Александрия» не проигрывает «Заре» в 5 последних очных матчах и забивает в 3 из них. Это даeт крохотную надежду.

«Заря»

Луганчане проводят неровный, но в целом приемлемый сезон. Команда не проигрывает в 3 последних турах и забивает в 15 матчах подряд – это лучшая атакующая серия клуба за последние годы. Филипп Будковский с 12 голами в 26 матчах ведeт команду вперeд. В последних 5 встречах «Заря» забила 7 мячей (1,40 в среднем) и столько же пропустила (1,40). После ничьей с «Металлистом 1925» (1:1), победы над «Рухом» (2:1) и поражений от «Шахтера» (1:2) и «Динамо» (1:3) команда стабилизировала игру и набирает очки. «Заря» не проигрывает в гостях «Александрии» в 5 из 7 последних встреч, но при этом уступила в двух предыдущих выездных матчах против этого соперника.

Факты о командах:

«Александрия»

  • Без побед в 18 последних матчах
  • Пропускает в 18 последних турах подряд
  • Забила всего 2 гола в 5 последних встречах
  • Не проигрывает «Заре» в 5 последних очных матчах

«Заря»

  • Забивает в 15 последних матчах подряд
  • Забивает в среднем 1,40 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Пропускает в среднем 1,40 мяча за игру
  • Не проигрывает в гостях «Александрии» в 5 из 7 последних встреч

История противостояний

  • «Александрия» не проигрывает в 5 последних очных матчах
  • «Заря» забивает в 3 последних личных встречах
  • «Александрия» забивает в 3 последних очных матчах
  • Последняя встреча: ничья (2:2)

Прогноз на матч «Александрия» – «Заря»

Парадоксальная ситуация: «Александрия» не побеждает 18 матчей подряд, но при этом не проигрывает «Заре» в 5 последних очных встречах. «Заря» стабильно забивает и находится в лучшей форме, однако имеет проблемы в обороне. Учитывая, что «Александрия» находит в себе силы давать бой именно этому сопернику, а «Заря» пропускает почти в каждой встрече, наиболее вероятным сценарием видится ничейный исход с голами в обе стороны.

Рекомендованные ставки:

  • Ничья – коэффициент 3.45
  • Обе забьют – да

3.45
Ничья
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Миронов Николай
Украина. Премьер-лига Заря Александрия
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