Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Локомотив» может возглавить украинский специалист Скрипник

    Бывший главный тренер «Вердера» Виктор Скрипник может возглавить «Локомотив».

    Сообщается, что назначение украинского специалиста может состояться после заседания совета директоров московского клуба по окончании сезона. Вероятен и вариант, при котором нынешний наставник железнодорожников Юрий Семин сохранит свой пост.

    «Не комментируем», – заявил президент «Локомотива» Илья Геркус в ответ на просьбу высказаться о возможном назначении Скрипника.

    Напомним, что Скрипник работал в «Вердере» с октября 2014 года по сентябрь 2016 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.05.2017 01:36
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 19 мая 2017, 12:00

      Оставьте Палыча в покое!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 19 мая 2017, 11:39

      новый спорт.дир. воду мутит. А "не комментируем" - это хреново, значит точно что-то задумали..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 19 мая 2017, 11:17

      очередная"утка".журналисты люди-хотят кушать,а зарабатывают как умеют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 мая 2017, 11:06

      Очередной бред.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 19 мая 2017, 10:48

      Да вы чё там все еб......сь!!!!!! У нас игра налаживается, команда почувствовала игру и поверила в себя? нафиг это всё ломать?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 мая 2017, 10:46

      А он не боится
      Украинского гражданства лишиться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 19 мая 2017, 10:42

      Палыча как минимум еще на сезон нужно оставить . Какие Скрипники ? Команда только-только почувствовала свою игру после стольких лет правления "царицы" . А за год спокойно без гонок искать тренера .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 19 мая 2017, 10:41

      При всём уважении к локо,Палыч должен остаться и у него получится.он закаленный паровоз и он выиграл кубок.уверен локо покажет хорошуб игру в европе и удачи вам,братва.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 19 мая 2017, 10:38

      А зачем его? Непонятно,но назначат-посмотрим что выйдет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      slavko33002 19 мая 2017, 10:33

      Зачем ему Россия после Германии?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11