«Локомотив» может возглавить украинский специалист Скрипник

Бывший главный тренер «Вердера» Виктор Скрипник может возглавить «Локомотив».

Сообщается, что назначение украинского специалиста может состояться после заседания совета директоров московского клуба по окончании сезона. Вероятен и вариант, при котором нынешний наставник железнодорожников Юрий Семин сохранит свой пост.

«Не комментируем», – заявил президент «Локомотива» Илья Геркус в ответ на просьбу высказаться о возможном назначении Скрипника.

Напомним, что Скрипник работал в «Вердере» с октября 2014 года по сентябрь 2016 года.